ie politische Landschaft in Deutschland und Europa ist in Bewegung. Ein beherrschendes Thema derzeit, speziell bei Jungwählern: der Klimawandel. Die Umweltaktivistin Greta Thunberg und ihre "Fridays for Future"-Bewegung, aber auch Youtube-Stars wie Rezo haben das Bewusstsein für Umwelt- und Klimaschutz geschärft. Ein weiterer Beleg: In einer Ende Mai 2019 vorgestellten Studie des Bundesumweltministeriums nannten zwei Drittel der 4000 Befragten diese Themen eine "sehr wichtige Herausforderung". Das alles machte "Bündnis 90/Die Grünen" zum großen Sieger der Europawahl 2019. Die Partei um die Bundesvorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck hat bereits seit Längerem die nun aktuellen Themen besetzt – nicht immer mit bequemen Thesen.