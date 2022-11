"Wann sind wir endlich da?" Diese Frage werden viele von Mitreisenden auf langen und oft langweiligen Autofahrten schon gehört haben. Doch das könnte der Vergangenheit angehören. Holoride, Pionier für In-Car-Entertainment mit Extended Reality-Technologie, hat den Start einer neuen Plattform bekannt gegeben, die eine neue Form der Unterhaltung bieten soll. Ab Mitte November wird das "Pioneers' Pack" exklusiv für Audi -Modelle erhältlich sein.





Mitreisende sollen hierbei mit einer neuen Medienkategorie und einer Vielzahl von Spielen und Apps in ein VR-Erlebnis eintauchen. Das als "Elastic Content" bezeichnete Medienformat nutzt Fahrzeugdaten und Bewegungen der Personen in Echtzeit – so wird mit dem "Motorverse" ein virtueller Raum geschaffen, der sich immer in Bewegung befindet.

Holoride will die Unterhaltung für Mitreisende verbessern



Passagiere bekommen so die Möglichkeit, passive oder interaktive Inhalte, die gleichzeitig auf die Bewegungen des Fahrzeugs reagieren, zu konsumieren. "Trotz der erstaunlichen Fortschritte in der Automobiltechnologie in den letzten Jahrzehnten, ist das Erlebnis für Mitreisende und die Unterhaltung weitgehend gleichgeblieben", sagt Nils Wollny, CEO und Mitbegründer von Holoride.

Mittels VR-Brille und Controller können Insassen auch Spiele spielen – die Bewegungen werden an Fahrzeugdaten gekoppelt, um Reisekrankheit zu reduzieren.





Mit der Einführung von Holoride soll das überholte Erlebnis nicht nur verbessert werden, sondern eine völlig neue Methode des Spielens, Interagierens und Erlebens entstehen. Die Integration von Holoride in ausgewählten Audi-Serienfahrzeugen ist dabei eine Fortsetzung der Zusammenarbeit von Holoride und dem Autohersteller, die bereits 2019 erste Konzepte auf der CES vorstellten.

Dank integrierter Fahrzeugdaten soll Reisekrankheit reduziert werden



Als vorläufiges Highlight zum Start ist das Spiel "Cloudbreakers: Leaving Heaven", in das die Insassen mittels VR-Brille komplett eintauchen sollen.

Das Auftreten von Reisekrankheit soll dabei erheblich reduziert werden, da die Technologie sowohl die Lenk-, Brems- und Beschleunigungsdaten des Fahrzeugs nutzt, und in das Erlebnis integriert. Bedeutet: Was die Nutzer sehen, synchronisiert sich mit dem, was sie außerhalb des VR-Erlebnisses fühlen – und das fast ohne Verzögerung.

Holoride startet mit Pioneers' Pack für 699 Euro

Mit dem sogenannten "Pioneers' Pack" startet Holoride zu einem Preis von 699 Euro, in Deutschland ist es seit dem 2. November 2022 bestellbar. Nach dem ersten Jahr werden Holoride-Abos für eine monatliche Gebühr von 19,99 Euro oder eine jährliche Vorauszahlung (14,99 Euro pro Monat) erhältlich sein.