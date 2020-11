Design mit klaren Linien

Die Rückleuchten sind konventioneller gestaltet als bislang und ragen weit in den Kofferraumdeckel. ©Honda Motor Company Die auffälligste Änderung am Heck des neuen Civic sind die neuen Rückleuchten. Sie sind klassischer gestaltet und ragen weit in den weniger spitz zulaufenden Kofferraumdeckel mit integriertem Für eine bessere Sicht aus dem Auto heraus hat Honda die vorderen Dachsäulen nach hinten versetzt. Auch die Seitenspiegel befinden sich nicht mehr am Ende der A-Säule, sie sind nun leicht nach hinten gerückt.Sie sind klassischer gestaltet und ragen weit in den weniger spitz zulaufenden Kofferraumdeckel mit integriertem Spoiler an der Kante. Das Design ist auch hier weniger zerklüftet. Die Bereiche um die Endrohre des Prototyps sind in der (in Wagenfarbe lackierten) Heckschürze schwarz abgesetzt und werden durch ein schmales, ebenfalls schwarzes Zierelement miteinander verbunden.

Digitales Cockpit für den Civic

Der neun Zoll große Infotainment-Bildschirm steht auf dem Armaturenbrett. ©Honda Motor Company Den Innenraum zeigt Honda noch nicht, stattdessen wurde ein Rendering vom Cockpit präsentiert. Auf dem Bild ist zu sehen, dass es in der neuen Civic-Generation deutlich geradliniger zugeht. Armaturenbrett, Lüftungsdüsen, der neun Zoll große, aufgesetzte Infotainment-Bildschirm und auch die Klimabedieneinheit bilden waagerechte Linien ohne Schnörkel. Außerdem kündigen die Japaner an, dass der neue Civic einen volldigitalen Tacho bekommen wird.Der Kompakte wird mit der Neuauflage neue Sicherheits- und Assistenzsysteme sowie weitere Airbags bekommen. Genauere Infos dazu bleibt uns Honda bislang schuldig, Gleiches gilt für die Motoren. Nach der Civic-Limousine will Honda 2021 den Fünftürer präsentieren, danach den sportlicheren Civic Si und zuletzt den gewohnt radikal-sportlichen Civic Type R