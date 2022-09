Ein Liter Superbenzin ist teilweise um die zwei Euro teuer. Tankstellen werden zum Ort des Schreckens. Es gibt auch Autos, da tut so was nicht ganz so weh. Nein, wir meinen keine Elektrofahrzeuge. Von ganz normalen Kompakten sprechen wir, mit Verbrenner unter der Haube und sogar ordentlich Mumm: Honda Civic und Mazda3 treten als sparsame Benziner zum Vergleich an.

Mit Einführung des neuen Civic steckt Honda ein ziemlich komplexes Stückchen Antriebstechnik in die Golf-Liga, um den Durst des Kompakten zu zügeln (5,0 Liter auf 100 Kilometer sind die Ansage) und seine Abgase effektiv zu säubern.

Zoom Großer Wagen: In Sachen Raumangebot schlägt der Civic seinen Konkurrenten deutlich – der Wagen ist und wirkt luftiger.



So viel vorab: Der Mix aus 2,0-Liter-Benzinaggregat, Elektromotor und Extra-Generatoreinheit inklusive einer besonderen Kraftverteilung ohne Getriebe funktioniert im Civic e:HEV tatsächlich sehr sparsam und unerwartet klaglos – wir sind auf jeden Fall überrascht.

Sein Verbrauchsversprechen bricht der Mazda



Das passende Gegenstück zum Civic e:HEV kommt von Mazda . Hier haben die Entwickler das Vierzylinder-Aggregat des 3 e-Skyactiv X 2.0 M Hybrid besonders aufwendig von weiterer Mechanik flankiert – um es am Ende ganz simpel und effizient auf die Straße loszulassen.

Zoom Laut WLTP soll der Mazda3 e-Skyactiv X nur 5,3 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen. In unserem Test ist er durstiger.



Mehr als 5,3 Liter Super auf 100 Kilometer soll der leicht elektrifizierte sowie nach Skyactiv-X-Prinzip zündende 2.0er mit zarter Kompressoraufladung nämlich nicht verbrauchen. Klingt super – das checken wir.

Der Civic fühlt sich nach Mittelklasse an



Zuerst zum Charakter der beiden. Nach wenigen Metern im Honda stellt sich die Frage: Ist das wirklich ein Kompaktauto? Der Civic wirkt luftig, liegt satt, fasst sich gut an, macht was her. Könnte auch Mittelklasse sein. Tatsächlich schlägt der Honda den Mazda in puncto Platzangebot und Raumgefühl um wichtige Punkte. Außerdem ist der Kofferraum größer, die Rückbank lässt sich leichtgängiger umlegen, die Türausschnitte sind größer.

Fahrzeugdaten Modell Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Mazda3 e-Skyactiv X 2.0 M Hybrid Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei 1/min Abzweigung Abzweigung Nm bei 1/min Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2 Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Ottopartikelfilter Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung Vierzylinder + 2 E-Motoren vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 1993 cm³ 135 (184) 315 180 km/h E-CVT Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 235/40 R 18 Y Michelin Pilot Sport 4 8 x 18" 113 g/km 5,0 l 40 l Super S 65 dB(A) 750/600 kg 75 kg 410–1220 l 4551/1800–2082**/1408 mm 2734 mm 31.900 Euro 33.200 Euro Vierzylinder, Kompressor vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 1998 cm³ 137 (186)/6000 240/4000 216 km/h 6-Gang manuell Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 215/45 R 18 Y Michelin Pilot Sport 4 7 x 18" 121 g/km 5,3 l 51 l Super S 64 dB(A) 1300/600 kg 75 kg 351–1026 l 4460/1795–2028**/1435 mm 2725 mm 28.390 Euro 30.190 Euro



Darüber hinaus ist der Civic komfortabler abgestimmt. Wo es dem sportlich-straffer eingestellten Mazda schwerfällt, geschmeidig drüberzubügeln, schmiegt sich der Honda sanftmütiger an die Straße. Vom komplexen Antriebssystem wird man ebenfalls kaum belästigt. Das Wechselspiel aus reinem Elektroantrieb, ausschließlicher Verbrennerfahrt und kombinierten Varianten über Kupplungen und Kraftweichen arbeitet zwar hörbar, doch letztlich angenehm kultiviert verpackt im Verborgenen.

Bei der Qualität könnte Honda nachlegen



Das fühlt sich für den Fahrer vor allem bei leichter Beschleunigung mitunter sehr passiv an, doch es geht immer geschmeidig und auch bei hohem Tempo noch nachdrücklich vorwärts. Man darf hier sagen: Der Honda ist das universellere, umgänglichere Auto in diesem Test. Doch schade: Der Civic wirkt lieblos montiert, die in den Einstiegen unfertig lackierten Bereiche und labile Armlehnen stören den Qualitätseindruck empfindlich.

Messwerte Modell Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Mazda3 e-Skyactiv X 2.0 M Hybrid Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 2,9 s 7,1 s 11,8 s 19,3 s 3,5 s 4,9 s 1447/483 kg 62/38 % 12,1/12,1 m 500 mm 35,2 m 35,3 m 59 dB(A) 66 dB(A) 70 dB(A) 3,8 l S/100 km 5,4 l S/100 km (+8 %) 8,3 l S/100 km 128 g/km 730 km 3,0 s 8,5 s 14,3 s 22,8 s 5,2 s 6,2 s 1434/507 kg 63/37 % 10,5/10,6 m 515 mm 34,7 m 35,1 m 60 dB(A) 65 dB(A) 69 dB(A) 5,3 l S/100 km 6,7 l S/100 km (+26 %) 9,2 l S/100 km 159 g/km 760 km

Noch ärger: Honda folgt der heutzutage typischen Marotte, alles über den zentralen Berührbildschirm zu steuern. Menüs und Unterebenen sind reichlich vorhanden, "Zielpunkte" für die Anwahl der Funktionen winzig, die Arbeitsfläche liegt weit entfernt – das macht die Bedienung anstrengend, letztlich lenkt das System reichlich ab.

Die Bedienung klappt im Mazda3 besser

Das klappt im Mazda besser: Grund ist der kleine Drehknopf in der Mittelkonsole. Hier lassen sich Navi und Infotainment bestens steuern. Wie im Honda guckt der Mazda-Fahrer zudem auf einen klar gezeichneten Rundtacho, die Klimaanlage wird per Drehregler eingestellt – so muss es sein.

Zoom Leicht verständlich: Mazda setzt zur Bedienung auf einen Dreh-Drück-Steller in der Mittelkonsole – das klappt sehr gut.



Aufwendige Motor-Technik im Mazda ist wenig spürbar



Vom aufwendigen Motor-Innenleben des 2.0 ist wie beim Honda wenig zu spüren. Linear läuft der Vierzylinder durch sein Drehzahlband, dicken Schub gibt's – trotz Aufladung der Maschine – zwar nicht, angestrengte Untertöne dafür genauso wenig.

Bewertung Punkte max. Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Mazda 3 e-Skyactiv X 2.0 M Hybrid Pfeil Pfeil Abzweigung Karosserie Abzweigung Abzweigung Platzangebot vorn Abzweigung Abzweigung Platzangebot hinten Abzweigung Abzweigung Raumgefühl Abzweigung Abzweigung Kofferraum Abzweigung Abzweigung Variabilität Abzweigung Abzweigung Zuladung Abzweigung Abzweigung Anhängelast Abzweigung Abzweigung Übersichtlichkeit Abzweigung Abzweigung Qualitätseindruck Abzweigung Abzweigung Funktionalität Abzweigung Abzweigung Sicherheitsausstattung Abzweigung Abzweigung Karosseriewertung Abzweigung Abzweigung Komfort Abzweigung Abzweigung Einstieg Abzweigung Abzweigung Sitzposition Abzweigung Abzweigung Sitze vorn Abzweigung Abzweigung Sitze hinten Abzweigung Abzweigung Bedienbarkeit Abzweigung Abzweigung Federung Abzweigung Abzweigung Innengeräusch (Messwert) Abzweigung Abzweigung Geräuscheindruck Abzweigung Abzweigung Komfortausstattung Abzweigung Abzweigung Klimatisierung Abzweigung Abzweigung Assistenzsysteme Abzweigung Abzweigung Komfortwertung Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Laufkultur Abzweigung Abzweigung Ansprechen/Dosierbarkeit Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Aufladen/Tanken Abzweigung Abzweigung Verbrauch/Energiekosten Abzweigung Abzweigung Reichweite Abzweigung Abzweigung Antriebswertung Abzweigung Abzweigung Fahrdynamik Abzweigung Abzweigung Fahrsicherheit Abzweigung Abzweigung Geradeauslauf Abzweigung Abzweigung Agilität/Fahrspaß Abzweigung Abzweigung Lenkung Abzweigung Abzweigung Traktion Abzweigung Abzweigung Wendekreis Abzweigung Abzweigung Bremsen Abzweigung Abzweigung Fahrdynamikwertung Abzweigung Abzweigung Connected Car Abzweigung Abzweigung Telefon Abzweigung Abzweigung Navigation Abzweigung Abzweigung Onlinefunktionen/Apps Abzweigung Abzweigung Audio Abzweigung Abzweigung Sprachsteuerung Abzweigung Abzweigung Connected-Car-Wertung Abzweigung Abzweigung Umwelt Abzweigung Abzweigung Außenabmessungen Abzweigung Abzweigung Leergewicht Abzweigung Abzweigung Test-CO2-Ausstoß Abzweigung Abzweigung Außengeräusche Abzweigung Abzweigung Umwelttechnik Abzweigung Abzweigung Umweltwertung Abzweigung Abzweigung Eigenschaftswertung Abzweigung Abzweigung Platzierung Eigenschaftswertung Abzweigung Abzweigung Kosten Abzweigung Abzweigung Preis Abzweigung Abzweigung Wiederverkauf Abzweigung Abzweigung Steuer/Versicherung Abzweigung Abzweigung Wartung Abzweigung Abzweigung Garantien Abzweigung Abzweigung Kostenwertung Abzweigung Abzweigung Gesamtwertung Abzweigung Abzweigung Platzierung Abzweigung Abzweigung Preis in Euro Abzweigung Abzweigung Preis pro Wertungspunkt Abzweigung Abzweigung Preis-Leistungs-Sieger Abzweigung 15 15 5 15 10 10 5 10 20 10 10 125 10 10 15 10 10 30 10 10 15 10 20 150 15 15 5 10 10 15 15 30 10 125 20 5 20 20 5 10 20 100 10 25 20 10 10 75 15 20 20 5 40 100 675 75 10 15 10 15 125 800 12 11 4 11 3 6 1 4 15 7 7 81 6 8 11 5 6 25 6 6 13 6 10 102 11 12 2 8 8 12 15 24 7 99 19 5 14 17 4 3 13 75 10 9 12 10 5 46 7 15 13 5 16 56 459 1. 42 k. A. 7 3 8 60 519 2. 33.200 Euro 63,97 Euro 2. 10 9 3 9 3 7 3 4 16 7 7 78 5 7 12 6 8 23 6 7 14 6 10 104 10 11 4 7 6 9 15 21 7 90 17 5 16 16 4 4 15 77 10 10 15 10 5 50 8 16 12 5 11 52 451 2. 48 k. A. 7 3 12 70 521 1. 30.190 Euro 58,39 Euro 1.



So gut wie das Sparkonzept von Honda arbeitet die Skyactiv-X-Technik jedoch nicht. Nach unseren Messungen hat der Mazda3 im Durchschnitt 6,7 Liter Super verbrannt – immerhin 1,3 Liter mehr als der Civic. Schade für den Mazda, vor allem weil er die erwachseneren und für lange Reisen tauglicheren Vordersitze (mit besserem Seitenhalt) mitbringt.

Der Vollständigkeit halber: Auch wenn der 3 im Sprint hinterherhinkt, auf der Autobahn hängt er den auf 180 km/h limitierten Honda lässig ab. Aber so etwas ist zu Zeiten von Spritpreisen um zwei Euro eh keine wichtige Disziplin.