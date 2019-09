S charfe Schlitten heißen GTI. Jedenfalls in der Kompaktklasse. Da gilt der VW Golf ja als Erfinder des Mottos "Morgens Büro, abends Boxengasse". Doch irgendwie hat der Golf GTI über die Jahre an Spannkraft verloren. Dezent, leise, reisetauglich ... In seiner Multifunktionalität doch eher mild als wild.

Härtetest: i30 N, Mégane R.S. Trophy und Honda Civic Type R auf der Nürburgring Nordschleife.

Echte Benzinköppe drehen da nicht in den Begrenzer, sondern per Handbremswende ab. Und zwar zu Renault Honda und Hyundai . Deren Topmodelle verheißen mehr Kitzel. Mégane R.S. Trophy Civic Type R und i30 N Performance . Drei Extremisten, die zum Beispiel über gelochte Bremsscheiben ankern, dank Hinterachslenkung besonders sauber in Biegungen stechen oder per Sperrdifferenzial in engsten Kurven nicht gleich durchdrehen. Kurz: Hier sind knackig-kernige Fahrmaschinen am Werk. Wir haben die drei auf den Nürburgring gelockt und kräftig Stoff gegeben. Am Ende haben wir die drei Sportler bewertet. In fünf Kapiteln Sterne für Fahrleistungen, Kosten, Klang, Fahrgefühl und Faszination vergeben.