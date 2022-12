Honda plant einen Wasserstoff-Plug-in-Hybrid! Das Thema Wasserstoff ist für die Japaner kein Neuland. Schon im Jahr 2002 hatte Honda mit dem FCX ein Brennstoffzellenfahrzeug in Kleinserie vor, das an Unternehmen in den USA und Japan verleast wurde. 2016 präsentierte Honda den Clarity Fuel Cell , der nach nicht mal 2000 gebauten Exemplaren im Jahr 2021 eingestellt wurde. Ab 2024 soll ein neues Wasserstoffauto auf Basis des erst vor kurzem in den USA präsentierten CR-V kommen!