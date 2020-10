E

E-Auto-Zubehör Siemens - Wallbox VersiCharge 4,6 kW Preis*: 784,76 Euro Heidelberg Wallbox Home Eco 11 kW Preis*: 494,99 Euro Wallbox24 tragbare Wallbox 3,6 kW Preis*: 199,90 Euro EV OneStop Simple Universal Ladegerät 7,2kW Preis*: 379,99 Euro Morec Tragbares EV Ladekabel 3,6 kW Preis*: 245,99 Euro *Preise: Stand 25.02.2020 *Preise: Stand 25.02.2020

Kein Witz, aber Spielerei: Auf dem Riesendisplay des Honda e lässt sich ein Aquarium darstellen.

in Aquarium im. Echt jetzt? Nee, aber immerhin glasklare Bewegtbilder. Die kann man auf denin der Mitte deseinspielen. Was bringt's? Ach, es beruhigt einfach die Nerven. Ein kleiner Spaß am Rande, klar, aber er zeigt, mit wie viel Honda sein E-Auto gebaut hat. Wie beim in seiner Schlichtheit schon wieder spektakulären Design. Klar, sanft und glatt, mitund Kameras statt Außenspiegeln.Auch bei derzeigt dergroße Klasse. Hier sieht es aus wie in einem dänischen Wohnzimmer – mit großem Flatscreen. Die 1,34 Meter breitebesteht ausDirekt vor dem Fahrer liegt einmit Infos etwa zu Tempo und Reichweite . In der Mitte dannfür Navi , Multimedia und allerlei Apps – das Aquarium zum Beispiel. Und außen in den Winkeln sitzen zwei Sechs-Zoll-Bildschirme für die. Dazu, in der Mitte fürs Klima und zwischen den Sitzen für Getriebe, Fahrmodus und Feststellbremse. Alles ist geschmackvoll arrangiert, Honda spricht vom, ausnahmsweise stimmt der Marketingsprech mal.