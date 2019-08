Der Motor des HR-V macht richtig Spaß

Der 1,5 Liter kleine Turbo des Honda hängt vorzüglich am Gas, das kurze Getriebe passt gut dazu. Skoda gibt den Karoq 2.0 TSI nur mit Doppelkupplung und Allrad aus den Händen. Automatik und Frontantrieb sind wiederum fest mit dem 1,6-Liter-Turbo des Grandland X verknüpft. Und Honda stellt uns mit dem HR-V den einzigen Schalter ins Testfeld. Den gibt es optional zwar mit CVT-Getriebe, wie beim Opel ist aber auch beim Japaner kein Allrad verfügbar. Dafür ist der HR-V mit lediglich 1,3 Tonnen ein wahres Leichtgewicht. Der fast 1600 Kilo schwere Karoq spielt dagegen die Rolle des kleinen Pummelchens. Und auch wenn er weder so aussieht noch sich so fährt – beim Verbrauch wird deutlich, wer die meisten Pfunde rumschleppen muss. Durchtrainiert auf der Waage, ein Heißsporn auf der Straße. Der nur 1,5 Liter kleine Turbo des Honda hängt vorzüglich am Gas, lässt sich lustvoll ausdrehen. Und mit dem kurz übersetzten und angenehm zu schaltenden Sechsganggetriebe geht der HR-V in jeder Lebenslage flink ans Werk.

Im Karoq reisen die Passagiere am bequemsten

Doch dadurch büßt er bereits einiges an Komfort ein. Schon bei 80 km/h liegen im sechsten Gang über 2000 Touren an, die Kurbelwellen im Skoda und im Opel plätschern da noch ganz entspannt durch die Ölwanne. Entsprechend hoch ist das Geräuschniveau. Beim Dialog auf der Autobahn (Tempo 130) brüllen HR-V-Insassen schon gegen 71 Dezibel an. Wenig Verwöhntalent bietet auch das bockige Fahrwerk. Über die Güte des Straßenbelags informieren Federn und Dämpfer ungefiltert. Da verwundert es fast schon, dass keinerlei Knistern, Knarzen und Klappern aus den Tiefen der HR-V-Karosserie zu vernehmen ist. Karoq und Grandland sind diesbezüglich mitteilsamer. Dennoch empfiehlt sich vor allem der Skoda für den Langstreckeneinsatz. Trotz Sportline-Paket legt er ganz feine Manieren an den Tag, woran sein gut abgestimmtes Verstellfahrwerk großen Anteil trägt. Dazu stützen seine gemütlichen Sportsitze noch besser als das HR-V-Gestühl. Die Sitze im Opel bieten dagegen wenig Seitenhalt. Und so arbeitet der Rücken auf kurvigen Strecken permanent gegen die Fliehkräfte der eigenen Pfunde an.

Viel Gelassenheit strahlt der TSI des Skoda aus, spätestens sobald der alberne Soundgenerator deaktiviert wurde. Man spürt es kaum, doch die Testwerte beweisen, dass der Zweiliter in Verbindung mit dem verschliffen arbeitenden DSG richtig gut geht. Gegenteilig der Opel, der sich zwar schneller anfühlt, es aber nicht ist. Stattdessen wird der 1.6er mit steigender Drehzahl dröhnig, überträgt Vibrationen in Lenkrad sowie Sitze und nervt ab 4000 Touren mit hochfrequentem Turbopfeifen.

Das Fazit von Stefan Novitski: "Neben dem Preis gefällt am HR-V der kräftige und sparsame Motor. Zur richtig runden Sache wird er damit aber genauso wenig wie der Grandland X. Ein wirklich stimmiges Gesamtbild liefert hier allein der Karoq."