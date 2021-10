Wenn Honda-Fansdann ist das meist mit wohligem Schauer und Sehnsucht verbunden. Das liegt vor allem an der zwischen 1993 und 2001 gebauten dritten Generation der Baureihe – denn die gab es erstmalsAb 1998 beglückte Honda auch Deutschland mit dem 190 PS starken VTEC-Sportwagen, ehe dem "DC2" anno 2001 der Stecker gezogen wurde. Ein echter Nachfolger blieb seither aus. Das wird sich bald ändern: Nach gut 20 JahrenIn den USA wird Hondas Nobel-Tochter den Integra wiederbeleben, für China wurde das Modell jetzt mit eigenem Design vorgestellt.

In der Seitenansicht ändert sich nur die Farbe der Türgriffe. Die sind beim Honda Integra in kontrastierendem Schwarz lackiert.

Am Heck erzeugen kleine Details eine große Wirkung: Den Kofferraumdeckel ziert eine schwarze Abrisskante, und bei den Rücklichtern erstreckt sich nur die Signatur weiter in die Mitte, während beim regulären Civic auch der klobige Rest darunter weitergeführt wird. Natürlich darf einenicht fehlen, die von senkrechten Reflektorstreifen flankiert wird. Sportliche Felgen sind ein absolutes Muss, am Integra sind sie bis zu 18 Zoll groß.