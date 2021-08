Monterey Car Week

Im Rahmen derzeigte Acura ein erstes Teaserbild vom Integra und kündigte an, den Fahrspaß von einst ins Kompaktsegment zurückzuholen. Darüber hinaus ist noch so gut wie nichts zum Fahrzeug bekannt. Das Bild zeigt dieDer flache, breite Scheinwerfer mit grimmigem Tagfahrlicht ebenso der Kühlergrill. Spannend ist der eingestanztewie ihn schon der Vorgänger trug. An ihn erinnert auch derdie wohl ikonischste Farbe für den Integra Type R. Ob es die fünfte Generation auch wieder als zwei- und Viertürer geben wird, bleibt abzuwarten. Wer sich übrigens fragt, warum der kommende Integra kein Vieraugen-Gesicht bekommt: In Japan trug die dritte Integra-Generation ebenfalls zwei längliche statt vier runde Scheinwerfer.