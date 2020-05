V orhang auf für den BMW 7er aus China: Der Hongqi H9 tritt auf seinem chinesischen Heimatmarkt gegen die deutsche Konkurrenz an und soll sich ein großes Stück von Audi, Mercedes und BMW abschneiden. Optisch ist ihm das auf jeden Fall gelungen, denn der H9 sieht aus wie ein Potpourri aus Limousinen verschiedenster Hersteller. Krass: Offenbar basiert der Hongqi auf der Langversion des Audi A6 C7! Die besten Autopflege-Produkte Dr. Wack P21S High End Preis*: 9,71 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3 Preis*: ab 15,10 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer Preis*: 5,76 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert A1 Polster- und Alcantarareiniger Preis*: 8,52 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert *Preise: Stand 17.04.2020 *Preise: Stand 17.04.2020 Front sieht dem aktuellen BMW 7er ähnlich. Das liegt vor allem an den schmalen Leuchten und an der Chromspange unten in der Schürze. Auch die große Chromleiste mit Luftauslass hinter den vorderen Kotflügeln schreit nach 7er. Der Grill erinnert an Rolls-Royce, während die Zweifarblackierung direkt von Maybach zu kommen scheint. Das Heck paart orhang auf für den BMW 7er aus China:Optisch ist ihm das auf jeden Fall gelungen, denn der H9 sieht aus wie ein Potpourri aus Limousinen verschiedenster Hersteller. Krass:DieDas liegt vor allem an den schmalen Leuchten und an der Chromspange unten in der Schürze. Auch die große Chromleiste mit Luftauslass hinter den vorderen Kotflügeln schreit nach 7er.Das Heck paart die Heckleuchten vom Cadillac CT6 mit der Dachlinie des Genesis G80

An der Front 7er, am Heck Cadillac

Ein durchgehendes Leuchtband zieht sich fast um den gesamten Kühlergrill samt Frontscheinwerfer. Der Hongqi H9 kann aber nicht nur abkupfern, er hat auch ein eigenes cooles Feature in petto: die Lichtsignatur. Fast der gesamte Kühlergrill wird von einer LED-Leiste umrahmt, die auch die Scheinwerfer mit einfasst. Beim Öffnen und Schließen des Fahrzeugs zieht der H9 eine kleine Lichtshow ab. Bilder: Neue Auto-Klone aus China zur Galerie Trotz der deutlichen optischen Zitate wirkt das Design des H9 sogar einigermaßen stimmig. Bei 5,20 Metern Länge ist den künftigen Besitzern ein wuchtiger Auftritt sicher.Beim Öffnen und Schließen des Fahrzeugs zieht der H9 eine kleine Lichtshow ab.

Der Hongqi H9 basiert auf einem Audi A6 L

Edel anmutendes Interieur mit großem Digitalcockpit – und hier und da etwas Audi-Touch. Innenraum präsentiert sich komplett in Weiß und Weinrot. Holz, Chrom und Aluminium sollen edles Flair versprühen. Im Kein Wunder, denn laut "carnewschina" soll der H9 auf einem Audi A6 L C7 basieren! Volkswagen betreibt in China mit Hongqis Dachkonzern FAW ein Joint-Venture namens "FAW-Volkswagen". In der Vergangenheit baute Hongqi diverse Audi-Modelle in Lizenz, etwa den Audi 100 als Hongqi CA7180A2E (ja, das ist der Modellname). DerIm Cockpit dominieren zwei große Digitaldisplays, statt Knöpfen gibt es hauptsächlich Touchflächen. Die Nobel-Limo bietet hinten zwei Einzelsitze, die belüftet, beheizt und elektrisch verstellbar sind. Vorne erinnert das Interieur an manchen Stellen an Audi.Volkswagen betreibt in China mit Hongqis Dachkonzern FAW ein Joint-Venture namens "FAW-Volkswagen". In der Vergangenheit baute Hongqi diverse Audi-Modelle in Lizenz, etwa den Audi 100 als Hongqi CA7180A2E (ja, das ist der Modellname).

Vier- und Sechszylinder stehen zur Wahl