sportliches, extrovertiertes Design auf: Zweigeteilte Im Test fiel gerade der Einstieg positiv auf: Obwohl der Bayon nur vier Zentimeter höher ist, gelangt man komfortabler in den Innenraum als beim Bei carwow.de bekommt man das Kleinwagen-SUV aktuell bis zu 4983 Euro unter dem Listenpreis! Der Bayon ist Hyundais kleinstes SUV, und er fällt durch seinauf: Zweigeteilte Scheinwerfer und ein riesiger Grill nehmen nicht nur den größten Teil der Front ein, die Elemente scheinen auch mit dem unteren Lufteinlass zu verschmelzen. Dazu kommen ein leicht abfallendes Dach und bumerangförmige Rücklichter, die von einem LED-Band miteinander verbunden werden.: Obwohl der Bayon nur vier Zentimeter höher ist, gelangt man komfortabler in den Innenraum als beim i20 , der in etwa dieselben Dimensionen hat und auch den Innenraum stiftet. Dieselmotoren gibt es für den Hyundai nicht, dafür verschiedene Benziner zwischen 84 und 120 PS, die stärkeren Benziner sind Mildhybride. Die Preise starten bei sehr moderaten 16.790 Euro. Obwohl der Bayon erst vor Kurzem seinen Marktstart feierte, gibt es schon jetzt ordentliche Rabatte:

Hinweis Hyundai Bayon mit bis zu 4983 Euro Ersparnis bei carwow.de Zum Angebot Pfeil

Wenn man sich für das Topmodell entscheidet, steigt nicht nur der Grundpreis, es gibt auch die höchste Ersparnis. Außerdem bekommt man die höchste Ausstattung "Prime" mit 17-Zoll-Rädern, Voll-LED-Scheinwerfern, Smart-Key für schlüsselloses Starten, Einparkhilfe vorn und hinten plus Rückfahrkamera, digitales Cockpit und Lenkradheizung. Das Komfortpaket mit Sitzheizung auf fast allen Plätzen (nur der mittlere Platz im Fond ist ausgenommen), Klimaautomatik und Regensensor sowie das Lichtpaket mit LED-Rückleuchten und Abbiegelicht sind zusätzlich an Bord. In der teuersten Konfiguration steckt der Einliter-Dreizylinder mit 120 PS, 48-Volt-System und Siebengang-Doppelkupplung unter der Haube. Alles zusammen kostet mindestens 26.590 Euro – aber bei carwow.de gibt es bis zu 4983 Euro Rabatt, womit der Preis für das Topmodell auf 22.397 Euro sinkt. Das ist eine Ersparnis von rund 19 Prozent.

Beim Einstiegsmodell des Hyundai Bayon lassen sich im besten Fall 12 Prozent sparen