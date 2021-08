ans sind eine aussterbende Fahrzeuggattung. Zumindest in Europa, wo sie fast vollständig von SUVs verdrängt wurden. In China sieht die Sache anders aus, dort erfreuen sich klassische Vans großer Beliebtheit. Von diesem Kuchen will sich Hyundai ein Stück abschneiden, und zwar mit dem neuen Custo. Den haben die Koreaner jetzt noch vor der Premiere als Teaser auf dem eigenen (Alle wichtigen Tipps zum Neuwagenkauf im Internet.)

Die Front ist vom Tucson inspiriert



Am Heck prangen der Hyundai-Schriftzug und ein auffälliges Leuchtenband mit C-förmigen Enden.

Die Teaser-Bilder zeigen einen durchaus ansprechend gestalteten Van. Die Front des Custo gleicht mit demund dendem Tucson . Anders als das SUV besitzt der Van aber noch separate Scheinwerfereinheiten. Seitlich sind großezu erkennen, die Flanken werden von ausgeprägtendominiert. Am Heck prangen der Hyundai-Schriftzug und einmit C-förmigen Enden im Volvo-Stil . Den Innenraum des Custo zeigt Hyundai noch nicht, bis zu sieben Sitze dürfte es aber mit Sicherheit geben.

Zoom Die Heckpartie des Custo mit spitz zulaufenden Fenstern und großem Leuchtenband wirkt fast schon sportlich.





Zarte Crossover-Anleihen



einen Hauch von Crossover verleiht. Möglicherweise handelt es sich dabei aber auch nur um eine Ausstattungsvariante. Schon vor den offiziellen Teasern sind Fotos des Serien-Custo im Internet aufgetaucht. Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) hatte Bilder des Vans veröffentlicht, was in der Vergangenheit auch bei anderen Marken geschah. Hersteller müssen dem Ministerium zur Homologierung vorab Bilder eines neuen Fahrzeugs zur Verfügung stellen, so auch Hyundai beim Custo. Dort trug der Van angedeutete Unterfahrschütze und Kunststoff-Radkästen, was ihmverleiht. Möglicherweise handelt es sich dabei aber auch nur um eine Ausstattungsvariante.

Zoom Genäß der neuen Hyundai-Designsprache trägt auch der Custo stark ausgeprägte Formen im Blech.







Abmessungen kompakter als beim Staria