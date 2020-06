Wspräsentiert sich der Öffentlichkeit! Allerdings ohne den Segen von Volkswagen. Die Bilder vom VW ID.4 hat das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnik (MIIT) veröffentlicht. Hintergrund: Fahrzeughersteller müssen dem MIIT von der Serienversion neuer Fahrzeuge vorab Fotos zur Verfügung stellen, die dann auf dessen Website veröffentlicht werden.Wenig überraschend ist, dass sichAm Heck erinnert das durchgehende Leuchtenband an den VW T-Cross, das Dach ist offenbar in verschiedenen Kontrastfarben zu haben.

Der ID.4 X hat kräftiger ausgeformte Schürzen und ein höher ausgelegtes Fahrwerk als der ID.4 Crozz.

Den Fotos nach zu urteilen wird es in China zwei Versionen des SUVs geben:Die Karosseriedimensionen unterscheiden sich jedoch leicht voneinander: Der tougher wirkende "X" misst 4612 mm in der Länge und 1640 mm in der Breite. Beim auf Lifestyle getrimmten "Crozz" sind es jeweils etwa 1,5 cm weniger, was auf Fahrwerksunterschiede und andere Schürzen zurückzuführen sein dürfte. Weitere Details zu den Modellen gibt es noch nicht.