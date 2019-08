ie dritte Generation des Hyundai i10 rollt wohlzu den Händlern. Jetzt macht Hyundai mit einemklar, wohin die Reise des Kleinwagens geht: Die Designskizze zeigt den neuen i10 von schräg vorn. Die offensichtlichste Änderung betrifft den. Der bildet zusammen mit dem Element in der Schürze nun eine Art Sanduhrform: Er wird also unten breiter, statt wie bisher trapezförmig schmal nach unten zuzulaufen. Die beidenlinks und rechts davon sind als schmale Dreiecke gestaltet und sollen für bessere Aerodynamik sorgen. Ausgeformte Linien im Blech der Motorhaube wirken als optische Weiterführung der Scheinwerfer und lassen den i10 etwas aggressiver wirken. Dasist – jedenfalls auf der Designskizze – dunkel abgesetzt. Diesedürfte es allerdings beim Serienmodell lediglich gegen Aufpreis geben. Das neue Designmerkmal der dritten Generation lässt sich auf dem Bild allerdings noch nicht erkennen: Hyundai spricht von einer. Auf der soll auch das Hyundai-Logo noch einmal angebracht sein. Wie der Hyundai i10 damit aussieht, wird sich spätestens bei derauf derzeigen.

Der größere Radstand sorgt dafür, dass der i10 innen geräumiger wird. Insgesamt wird das Auto aber nicht länger.

An derwird sich nicht viel ändern, es bleibt bei knapp unter 3,70 Metern. Dafür werdenundverändert, um den i10 dynamischer wirken zu lassen. Trotzdem soll der Koreaner einenbekommen, der den Passagieren mehr Platz verschafft. Auch fürs Gepäck soll es zukünftig mehr Stauraum geben. Außerdem will Hyundai den Kleinwagen auf einen neuen Stand in Sachenbringen. Zum Beispiel mit Apple Carplay, Android Auto und einem neuen Telematikdienst (für Echtzeitinfos) sowie einem serienmäßigen Aufmerksamkeits- und Spurhalteassistent . Wenig Neues gibt es unter der Haube: Hier bleibt es beimit bis zu 100 PS Leistung. Noch zwei Dinge werden sich wohl nicht ändern: die Hyundai-typischen– und der Preis. Auch der neue i10 sollerhältlich sein.