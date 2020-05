Einer der stärksten Kleinstwagen am Markt. Gelungenes Raumkonzept und ordentliches Fahrverhalten. Saugmotor schlapp.

Sie gehören zu den bedrohten Arten. Kleine, bezahlbare Autos, die sich nicht mit stotterndem Motor und beklemmend engen Innenräumen durch den Alltag quälen. Der VW-Konzern schickt Up, Citigo und Mii aufs Elektro-Gleis. Citroën C1, Peugeot 108 und Toyota Aygo können ihr Geburtsjahr 2014 ebenso wenig verleugnen wie der Fiat 500 Jahrgang 2007. Da kommt der neuegerade richtig. Auf gerade malversucht derunsohne billigen Kassen-Mief zu verkaufen. Wie gut er das hinkriegt, klärt der Vergleich mit dem, der noch mal sieben Zentimeter kürzer ausfällt als der Hyundai.

Derverliert seinen Größenvorsprung (3,67 zu 3,60 m) beimsofort wieder (2,43 zu 2,49 m), bietet aber trotzdem das deutlich. Im i10 sitzen wir auch, erlaubt dermehr als Kurzurlaub oder Köfferchen. Außerdem verwöhnt der Koreaner mit den. Das spüren schon die Fahrer, die auf ordentlich ausgeformten Polstern Platz nehmen und nicht wie imzu hoch aufhocken. Die zweite Reihe wird im Franzosen dann eher zur Notlösung. Die Knie bohren sich schnell in die weichen Vordersitzlehnen, die ebensolässt die Oberschenkel frühzeitig in der Luft hängen, der schmale Franzose wird nicht zufällig als Viersitzer verkauft. Hyundai traut sich, fünf Plätze anzubieten. Werden die alle belegt, klemmt es natürlich auch im i10-Fond –gehen aber schon mal.

Unpraktisch: Der Heckmotor des Twingo ist lebhaft, die Ölkontrolle allerdings sehr aufwendig.

Unabhängig von der Belegung macht dasdie Reise im Korea-Knirps vergnüglicher. Ordentliche Sprachbedienung, Anzeige der Staus (rot) und freier Strecken (grün), Remote-Funktionen wieoderfehlen im Renault. Auch beikann der 2014 gestartete und 2019 aufgefrischte Franzose seinem Herausforderer nicht ganz folgen. Aufscheppert der i10 kaum, an soliden Bügelgriffen lassen sich die Türen des Hyundai im Notfall besser aufreißen als die mit Griffschalen versehenen Pforten des Twingo, zurmuss nur die Motorhaube geöffnet werden – beim Renault erreicht den Motor nur, wer vorherlöst. Der freche Twingo erfüllt mit dem im Heck knurrenden Einliter-Dreizylinder unsere Erwartungen – nicht mehr und nicht weniger.Zwar läuft er deutlich rauer als derdes Hyundai, dank Turbo kommt er beim Überholen aber deutlich flotter in die Puschen. Diewirken gehemmt und brauchen, um so etwas wie Temperament zu versprühen. Bei beiden Minis schmälert dieden Fahrspaß zusätzlich.