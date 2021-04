Hyundai i20 GB: Gebrauchtwagen-Test

a scheppert nix! Die Szene , in der Ex-VW-Chef Winterkorn auf der IAA 2011 den Hyundai-Stand besucht und irritiert die gute Verarbeitungsqualität des neuen Golf -Konkurrenten Hyundai i30 kommentiert, hat Geschichte geschrieben. Der Kommentar des damaligen VW-Chefs war eine der besten ungewollten Marketingaktionen überhaupt. Drei Jahre später steht auf dem internationalen Pariser Autosalon die kleine Geschwisterbaureihe i20 im Rampenlicht. Im Entwicklungszentrum in Rüsselsheim entworfen und in der Türkei gefertigt, wächst die intern GB genannte Generation auf 4,04 Meter Länge und grinst selbstbewusst aus ihrem breiten Hexagonal-Kühlergrill. Pure Überheblichkeit? Kaum, denn nicht nur das Blechkleid mit optisch schwebendem Dach ist. Auch unter der schicken Hülle. So gründlich, dass der geräumige Kleinwagen trotz seines kreuzbrav abgestimmten Fahrwerksabstaubt und der Importeurgewährt.

Mausgrau war gestern! Dieser i20 punktet mit einem zweifarbigen Armaturenbrett und einwandfreier Ergonomie. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD

i20 Coupé

Unser Testwagen vom Autocenter Lux in Bremen ist die 2015 nachgeschobene Coupé-Version und wurde im November 2015 ausgeliefert. Somit ist er eben aus der Garantiezeit gefahren. Als einzige Form fühlbarer Altersschwäche liegt die Startbatterie in den letzten Zügen, was zu Beginn unseres Checks für unerwartete Verzögerungen sorgt. Die Wartezeit auf Starthilfe nutzen wir, um so manches überraschend raffiniertes Ausstattungsdetail zu entdecken: Ein zweifarbiges Armaturenbrett, Lenkradheizung, klappbare Gurtbringerlaschen für die erste Reihe und eine auf ein halbes Grad genau regelbare Klimaautomatik wirken ganz schön premium! Das Infotainment ist via Touchscreen steuerbar, liegt blickgünstig und bietet neben Radio und Navi auch eine passable Freisprecheinrichtung. Abnutzungsspuren finden sich innen wie außen so gut wie gar nicht. Dieser 38.700 Kilometer junge Fünfjährige könnte optisch fast als Jahreswagen durchgehen, wenn man von den leichten Retuschen der 2018 nachgereichten Facelift-Varianten absieht.Als Neuwagen kostete dasin der Style-Ausführung mindestens 18.400 Euro laut Liste, plus 1900 Euro für das Premiumpaket mit Navi.. Für einen schmaleren Kurs gäbe es auch einen schicken Skoda Fabia oder Kia Rio aus dem gleichen Jahrgang.