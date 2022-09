Mit dem Ioniq 5 macht Hyundai VWs ID.4 Konkurrenz. Und in einem Punkt sind die Japaner ganz klar überlegen: die Ladetechnik. Denn während der ID.4 mit 400-Volt-Technik lädt, teilt sich der Ioniq 5 das Ladenetz mit dem Porsche Taycan . Beide laden mit 800-Volt-Technik. Natürlich ist der Hyundai mit 43.900 Euro Basispreis deutlich günstiger, als der Porsche – und auch günstiger als der VW . Letzterer startet bei 46.335 Euro. Privatkunden können den elektrischen Hyundai mit 58-kWh-Batterie (384 Kilometer Reichweite) aktuell dank eines Leasing-Angebots noch preiswerter fahren.





Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es den Hyundai Ioniq 5 mit 125 kW (170 PS) und 350 Nm maximalem Drehmoment für 315,72 Euro im privaten Leasing . Für diese Rate kann das elektrische SUV 60 Monate jeweils 5000 Kilometer pro Jahr gefahren werden. Die jährlichen Freikilometer können nur angepasst werden, wenn man eine kürzere Vertragslaufzeit wählt.

( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Zur Auswahl stehen: 48 (327,83 Euro brutto), 42 (331,27 Euro brutto), 36 (328,84 Euro brutto), 30 (350,97 Euro brutto) und 24 Monate (358,69 Euro brutto).

Bei den meisten Elektro-Leasingdeals kommt eine einmalige Sonderzahlung hinzu. In diesem Fall beträgt sie 4500 Euro. Dieser Betrag wird nach korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erstattet.

THG-Prämie auch beim E-Auto-Leasing



Der Hyundai Inoiq 5 ist außerdem für die THG-Prämie qualifiziert, denn die gilt auch bei Leasingfahrzeugen. Um einen dreistelligen Betrag im Jahr ganz einfach wiederzubekommen, muss der Halter dies lediglich beim Umweltbundesamt anmelden.

Zwei Jahre Hyundai Ioniq 5 für 9627 Euro fahren

Neben der monatlichen Leasingrate kommen noch die einmalig zu zahlenden Überführungskosten in Höhe von 829 Euro brutto sowie die Zulassungskosten von 189 Euro brutto hinzu. So ergeben sich im günstigsten Fall – exklusive Umweltprämie – Gesamtleasingkosten von 9626,56 Euro brutto (24 mal 358,69 Euro plus 829 Euro plus 189 Euro). Optional kann eine Kfz-Lieferung für 399 Euro brutto gebucht werden.

Vattenfall-Wallboxen Vattenfall-Wallbox + Ökostrom Vattenfall-Wallbox mit Ökostrom-Tarif und Hardware-Bonus bei Tchibo: Charge Amps Halo™ für 99 Euro Zum Angebot In Kooperation mit





Der elektrische Ioniq ist bei diesem Deal frei konfigurierbar, kommt aber serienmäßig bereits mit einigen Highlights: Multifunktionslenkrad, 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Navi , digitales Cockpit mit 12,5-Zoll-Display, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Sitzheizung vorne und Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera.