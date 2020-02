till, leise und effizient bringen sie ihrebereits unters Volk, während die deutschen Hersteller sich noch mit Ankündigungen beschäftigen. Mit weit überseit 2010 ist derschon lange weltweit erfolgreich. Seit letztem Jahr soll die neue Topversion mit 217 PS und 62-kWh-Akku für noch mehr Reichweite bei den Verkäufen und auf der Straße sorgen. So viel Erfolg weckt auch bei den Koreanern den Ehrgeiz. Seit 2016 bietet Hyundai mit demeine vollelektrische Alternative. Ende letzten Jahres gab es dazu einsowie ein erstes dezentes Facelift. Reicht das, um den erstarkten Leaf zu schlagen?

Rein äußerlich allemal. Neben demwirkt der breitere, obwohl kürzer, eine Klasse. Die Silhouette mit dem flach auslaufenden Fließheck rückt ihn. Nur der billige, geschlossene Kühlergrill aus dünnem Plastik, der als Elektro-Erkennungszeichen fungiert, dämpft die Euphorie. Er könnte Teil einer Ritterrüstung für Kinder sein. Auch der Innenraum ist mit seineneher Funktionsklamotte als Haute Couture. Auf den eher einfachen Auftritt setzt auch der Leaf. Hier wird klar, wo die Mehrkosten für die modernen Antriebe – zumindest teilweise – wieder eingespart werden müssen. Dafür kann der Ioniq gerade beimmit deutlich verbesserter,punkten. Die Assistenten lassen sich direkt per Knopfdruck links vom Lenkrad steuern, Automatik und Fahrprogramme sind selbsterklärend, das Navi weist immer auf die nächsten Ladesäulen hin.

Mit dem Ioniq geht das deutlich moderner und gefälliger gezeichnete Elektroauto an den Start.

Mit dem E-Pedal rekuperiert der Leaf so stark, dass er bei "Gaswegnahme" bis zum Stillstand gebremst wird.

Der Nissan kommt trotz erheblich größerem Akku nur 64 Kilometer weiter als der sparsamere Hyundai.

Auf der Autobahn zieht der sanftmütige Ioniq mit einer Höchstgeschwindigkeit von 165 zu 157 km/h sogar am Nissan vorbei. Theoretisch. Praktischbei diesem Tempo so rasant, dass man sich eher auf die Ladesäulensuche als auf kleine Straßenduelle konzentrieren sollte. Im normalen Betrieb verspricht Hyundainach WLTP, Nissan sogar. Gemessen an den Akkugrößen von 38,3 kWh gegenüber 62 kWh ein eher geringer Unterschied. Schuld ist der. Ein Bild, das sich im Test bestätigt. Hier saugt der Leaf üppige 20,7 kWh/100 km gegenüber fairen 15,3 kWh beim Ioniq.Das ist hart für Nissan. Der überarbeitete Hyundai Ioniq Elektro fährt dem Leaf e+ auf und davon. Bei Komfort, Fahrverhalten und Verbrauch ist der Altersunterschied unübersehbar. Der große Preisunterschied erledigt den Rest.