D en 35.350 Euro teure Elektro-Version mit einem Kilometerpreis von 54 Cent. Doch im Leasing wird der Ioniq Elektro zum richtigen Schnäppchen! Bei "Sparneuwagen" bekommen Gewerbekunden den 26 Euro netto pro Monat. Um auf diesen Preis zu kommen, ist allerdings etwas Rechenkunst gefragt. Und so kommt man auf den niedrigen Preis: Monatlich kostet der Ioniq Elektro 67,44 Euro netto. Zusätzlich wird eine Anzahlung von 5000 Euro netto fällig. Mit dieser muss der Leasingkunde in Vorleistung treten. Da der Ioniq Elektro jedoch voll förderfähig ist, liegt die vom Staat 6000 Euro netto. Diese wird dem Kunden bei korrekter und fristgerechter Beantragung beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) voll erstattet. Das ergibt nach Auszahlung einen Überschuss von 1000 Euro netto. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) en Hyundai Ioniq gibt es mit drei unterschiedlichen Antrieben: Die Kunden haben die Wahl zwischen Hybrid, Plug-in-Hybrid und Elektro. In der großen AUTO BILD-Kaufberatung geht der Hybrid als Sieger hervor. Er kostet mit 47 Cent pro Kilometer am wenigsten. Platz zwei holt sich die ohne Rabatte mindestensmit einem Kilometerpreis von 54 Cent. Doch imwird derzum richtigenBei "Sparneuwagen" bekommen Gewerbekunden den Hyundai Ioniq Elektro mit 100 kW (136 PS) zum absoluten Sparpreis von nur. Um auf diesen Preis zu kommen, ist allerdings etwas Rechenkunst gefragt. Und so kommt man auf den niedrigen Preis: Monatlich kostet der Ioniq Elektro 67,44 Euro netto. Zusätzlich wird einefällig. Mit dieser muss der Leasingkunde in Vorleistung treten. Da der Ioniq Elektro jedoch voll förderfähig ist, liegt die vom Staat bereitgestellte Umweltprämie bei. Diese wird dem Kunden bei korrekter und fristgerechter Beantragung beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) voll erstattet. Das ergibt nach Auszahlung einen Überschuss von 1000 Euro netto.

Hyundai Ioniq Elektro mit Leasingfaktor von unter 0,1



Auf den vorgegebenen Leasingzeitraum von 24 Monaten bedeutet dies eine Ersparnis von 41,67 Euro netto. Unterm Strich landet man so bei einer effektiven Leasingrate von nur 25,77 Euro netto pro Monat, was einem Leasingfaktor unter 0,1 entspricht. Obendrauf kommen einmalig die Überführungskosten von 999 Euro netto. Wer will, kann die jährlichen Freikilometer gegen Aufpreis von 10.000 auf maximal 50.000 anheben; auch eine Laufzeitverlängerung auf 36 oder 48 Monate ist möglich. Dann wird der Ioniq Elektro allerdings teurer.

Vollelektrischer Ioniq sprintet dem Hybrid davon

elektrische Ioniq sprintet den beiden anderen Hyundai gefühlt mühelos davon. Überhaupt fühlt sich der E-Hyundai angenehm kraftvoll an – allerdings wird ihm auf der Autobahn bei Tempo 165 der Hahn zugedreht", urteilten die Tester. Ein Minuspunkt ist allerdings die überschaubare Reichweite. Im Test kam das Elektroauto mit einer vollen Ladung 228 Kilometer weit. Dafür ist die Serienausstattung in Ordnung: Neben 16-Zoll-Felgen, Klimaanlage und Aufgrund einer hohen Nachfrage kann das Angebot laut Sparneuwagen kurzfristig nicht mehr verfügbar sein. Eine Übersicht mit allen interessanten Leasing-Deals gibt es hier! Im AUTO BILD-Test überzeugte der Ioniq Elektro vor allem bei der Beschleunigung: "Dersprintet den beiden anderen Hyundai gefühlt mühelos davon. Überhaupt fühlt sich der E-Hyundaian – allerdings wird ihm auf der Autobahn beider Hahn zugedreht", urteilten die Tester. Ein Minuspunkt ist allerdings die überschaubare Reichweite. Im Test kam das Elektroauto mit einer vollen Ladung 228 Kilometer weit. Dafür ist die Serienausstattung in Ordnung: Neben 16-Zoll-Felgen, Klimaanlage und Einparkhilfe sind ein digitales Cockpit, ein acht Zoll großer Touchscreen und ein Spurhalteassistent an Bord.