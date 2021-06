einer mehrmonatigen Testfahrt ganz einfach unverbindlich in die moderne Fortbewegung hineinschnuppern. Eine attraktive Variante, das zu tun, bietet das flexible Auto-Abo: Nach der dreimonatigen Mindestlaufzeit kann der Kona Elektro ohne Angabe von Gründen wieder zurückgegeben werden. Im direkten Vergleich ist das Auto-Abo zwar meist teurer als das Leasing, dafür ist es aber deutlich flexibler. So sind in der monatlichen Rate bis auf die Kosten an der Ladesäule bereits alle Gebühren wie Zulassung, Kfz-Steuer, Die Zahl der Elektro-SUVs steigt rapide an. Hyundai hat mit dem Kona Elektro den Trend zum kompakten Elektro-SUV mit alltagstauglicher Reichweite schon früh erkannt und kann sich deshalb über gute Absatzzahlen freuen. Wem das Feld der E-Mobilität aber noch nicht so geheuer ist, der kann im Rahmenganz einfach unverbindlich in die moderne Fortbewegung hineinschnuppern. Eine attraktive Variante, das zu tun, bietetNach der dreimonatigen Mindestlaufzeit kann der Kona Elektro ohne Angabe von Gründen wieder zurückgegeben werden. Im direkten Vergleich ist das Auto-Abo zwar meist, dafür ist es aber deutlich. So sind in der monatlichen Rate bis auf die Kosten an der Ladesäule bereits alle Gebühren wie Zulassung, Kfz-Steuer, Versicherung (Vollkasko mit 750 Euro Selbstbeteiligung), Service und Wartung enthalten – auch die zur jeweiligen Jahreszeit passenden Reifen gehören zum Paket.

Bei ViveLaCar (Kooperationspartner von AUTO BILD) wartet derzeit ein brandneuer Hyundai Kona Elektro in der Ausstattungsvariante "Trend" auf einen Interessenten. Wer an genau diesem Fahrzeug gefallen findet, der kann das koreanische SUV bereits ab 281,90 Euro pro Monat mieten und das vollelektrische Modell im Alltag Probe fahren. Da bei ViveLaCar keine weiteren Kosten oder Gebühren anfallen, zahlt man für die dreimonatige Ausfahrt im Facelift-Modell des Hyundai Kona Elektro weniger als 850 Euro. Derzeit gibt es auch die deutschlandweite Lieferung für nur einen Euro dazu.

Hyundai Kona Elektro im Auto-Abo mit 200 Kilometern inklusive

Wer gleich die Langstreckentauglichkeit des vollelektrischen Kona auf die Probe stellen will, der sollte genau hinsehen: In der Einstiegsrate von 281,90 Euro brutto sind lediglich 200 Kilometer inbegriffen. Gerade E-Einsteigern dürfte das zum Erfahren der für sie ungewohnten Technik nicht genügen. Die Lösung: ViveLaCar bietet für den Hyundai Kona Elektro insgesamt sechs verschiedene Pakete zwischen 200 und 2500 Kilometern pro Monat an. Wie beim Leasing wirkt sich die Anzahl der inkludierten Kilometer auf die Höhe der monatlichen Rate aus. Bereits bei 500 Kilometern im Monat springt die Rate auf 509,90 Euro, für das Vielfahrer-Paket mit 2500 km werden für den Elektro-Hyundai im Abo 734,90 Euro monatlich fällig. Ein Vorteil im Vergleich zum Leasing: Die Kilometer-Pakete können jeden Monat gewechselt und an den jeweiligen Bedarf angepasst werden. Das garantiert maximale Flexibilität.

E-SUV mit ordentlich Power und 449 km Reichweite