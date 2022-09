Ein Kompakt-SUV bietet genügend Platz für Familie und Gepäck, bleibt aber praktisch genug für den Stadtverkehr. Und im Falle des Hyundai Kona Elektro ist man sogar vollkommen elektrisch unterwegs. Das Basismodell leistet 100 kW (136 PS), erreicht die 100 km/h aus dem Stand in 9,9 Sekunden und erreicht bei 155 km/h die Höchstgeschwindigkeit. Die 39-kWh-Batterie soll eine Reichweite von bis zu 305 Kilometern ermöglichen. Aktuell kostet das Einstiegsmodell mindestens 36.400 Euro – für Privatkunden wird es dank eines attraktiven Leasing-Angebots aber deutlich günstiger.





( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es das elektrische Kompakt-SUV für 199 Euro brutto im Monat. Dafür kann der Kona 48 Monate jeweils 5000 Kilometer gefahren werden. Auf den ersten Blick scheint es, als müssten sich die Kunden mit dieser geringen Laufleistung zufriedengeben – doch eine Nachfrage beim Händler kann sich lohnen. Eine Anzahlung ist nicht erforderlich.

Wie bei den meisten Elektro-Leasingdeals kommt eine einmalige Sonderzahlung hinzu. Bei diesem Deal ist leider keine Lieferzeit angegeben. Sollte der Hyundai Kona Elektro noch in diesem Jahr verfügbar sein, beträgt die Sonderzahlung 6000 Euro. Ab 2023 liegt sie bei 4500 Euro. Dieser Betrag wird nach korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erstattet.

THG-Prämie auch beim E-Auto-Leasing



Der elektrische Hyundai Kona ist außerdem für die THG-Prämie qualifiziert, denn die gilt auch bei Leasingfahrzeugen. Um einen dreistelligen Betrag im Jahr ganz einfach wiederzubekommen, muss der Halter dies lediglich beim Umweltbundesamt anmelden.

Vier Jahre Hyundai Kona Elektro für 10.542 Euro fahren

Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate kommen die Bereitstellungskosten in Höhe von 990 Euro brutto hinzu. So ergeben sich – exklusive Umweltprämie – Gesamtleasingkosten von 10.542 Euro brutto (48 mal 199 Euro plus 990 Euro).

Der Kona hat bereits 16 Kilometer auf dem Tacho und ist daher nicht mehr frei konfigurierbar. Das E-SUV kommt mit folgenden Ausstattungshighlights: Select-Paket (Lenkradheizung, Sitzheizung vorne, Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera), Multifunktionslenkrad aus Leder, Klimaautomatik, Apple CarPlay, AndroidAuto, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Spurhalteassistent, Müdigkeitswarner und 10,25-Zoll-Display.

Aufgrund einer hohen Nachfrage kann das Angebot laut sparneuwagen.de kurzfristig nicht mehr verfügbar sein. Eine Übersicht mit allen interessanten Leasing-Deals gibt es hier!