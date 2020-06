DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3

Die Front trägt einen völlig neuen Kühlergrill. Der Santa Fe ist der erste Hyundai mit dieser Maske.

Beim überarbeiteten Koreaner verändert sich allerdings die Signatur: Mit der neuen T-Form, die auch in die eigentlichen Scheinwerfer reicht, erinnert sie nun etwas an die von Volvo bekannte "Thors Hammer"-Optik. Die Schürze des neuen Santa Fe wurde nochmals massiver ausgelegt. Mattsilberne Zierelemente umrahmen den großen mittigen Lufteinlass und stellen einen optischen Bezug zum Kühlergrill her.