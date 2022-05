Ausgewählte Produkte in tabellarischer Übersicht # Getestete Produkte Preis Zum Angebot 1. Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV UVP ab 47.030 EUR, Ersparnis bis zu 10.496 EUR 2. Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDI PHEV UVP ab 64.650 EUR, Ersparnis bis zu 12.178 EUR



Schon der Tucson verfügt über erstaunlich viel Platz, auch im überraschend luftigen Fond. Klar, der Santa Fe setzt da noch was drauf, ein Klassenunterschied ist das aber nicht. In den Kofferraum des Tucson passen maximal sogar 1721 Liter, in den Santa Fe 17 Liter weniger. Der Dicke bietet im Fond aber eine geteilt verschiebbare Rückbank und auf Wunsch eine dritte Reihe mit zwei Kinderklappsitzen. Allerdings in Paketen versteckt, etwa im "Prime-Paket Seven " ab 7550 Euro.

Zoom Lokal emissionsfrei: Sowohl Tucson als auch Santa Fe schaffen rein elektrisch knapp 60 Kilometer – dann meldet sich der Benziner.





Beide fahren hier mit dem identischen Plug-in-Hybrid vor, das System liefert 265 PS . Und die stehen nicht nur auf dem Papier, bei Bedarf geht es flott voran, der Tucson hat immer leicht die Nase vorn. Rein elektrisch schaffen beide knapp 60 Kilometer. Wenn die Batterie leer ist, und das geschieht beispielsweise auf der Autobahn schnell, meldet sich der unter Last raue und stets präsente Benziner, die Sechsstufenautomatik schaltet eher schläfrig. Beide besitzen eine ausreichend direkte Lenkung, die sich allerdings künstlich anfühlt. Und beide federn eher holprig, wobei der schwerere Santa Fe eine Spur ruhiger liegt.

Fahrzeugdaten Modell Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Trend Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDI PHEV Signature Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Systemleistung Abzweigung Abzweigung Systemdrehmoment Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Testverbrauch (60/40 %) Abzweigung Abzweigung Tankinhalt/ Batteriekapazität Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Kofferraum Abzweigung Abzweigung Leergewicht/ Zuladung Abzweigung Abzweigung Anhänge-/Stützlast Abzweigung Abzweigung Typklassen (HPF/TK/VK) Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis Abzweigung Vierzylinder, Turbobenziner plus E-Motor vorn quer 195 kW (265 PS) 350 Nm Allrad Sechsstufenautomatik 8,2 s 191 km/h 4,9 l S + 8,8 kWh/100 km 42 Liter/13,8 kWh 4500/1865-2130*/1650 mm 558-1721 l 1854/561 kg 1350/100 kg 18/25/25 42.350 Euro 47.030 Euro Vierzylinder, Turbobenziner plus E-Motor vorn quer 195 kW (265 PS) 350 Nm Allrad Sechsstufenautomatik 8,8 s 187 km/h 5,0 l S + 9,2 kWh/100 km 47 Liter/13,8 kWh 4785/1900-2145*/1685 mm 634-1704 l 2041/609 kg 1350/100 kg 20/25/25 55.750 Euro 64.650 Euro