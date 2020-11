Hyundai Tucson (2020): Test, Motor, Preis, Hybrid

B islang war der Hyundai Tucson eher was für Vernünftige, tat optisch nicht weh, war gut und günstig, fünf Jahre vierte Generation macht jetzt einiges anders. Schauen wir ihr mal in die Augen: riesiger Kühler, Licht und Grill gehen ineinander über. Sind die LED-Leuchten des Tagfahrlichts aus, integrieren sie sich in den Grill. Sind sie an, werden die teilverspiegelten Lichter sichtbar. Und an der Seite ist der Kerl jetzt auf Kante genäht, in den Türen erkennen wir vorn und hinten ein Z, die Radhäuser sind nicht mehr rund, sondern eckig. Auf jeden Fall steht der neue Tucson stämmig da, fast schon kraftvoll-brachial. Erst recht mit 19-Zöllern. AUTO BILD-Testsieger bei Amazon Dashcam: Nextbase 422 GW Testsieger Preis: 189,00 Euro Drehmomentschlüssel: Hazet 5122-3 CT Testsieger Preis: 135,12 Euro DAB-Adapter: Albrecht DR 56+ Test- und Preis-Leistungs-Sieger Preis: 82,57 Euro Felgenreiniger: Dr. Wack P21S High End Testsieger Preis: 20,40 Euro Poliermaschine: Kunzer 7PM05 Testsieger Preis: 139,95 Euro Hier geht's zu allen Testsiegern 2019 islang war dereher was für Vernünftige, tat optisch nicht weh, war gut und günstig, fünf Jahre Garantie . Diemacht jetzt einiges anders. Schauen wir ihr mal in die Augen: riesiger Kühler,gehen ineinander über. Sind diedes Tagfahrlichts aus, integrieren sie sich in den Grill. Sind sie an, werden diesichtbar. Und an der Seite ist der Kerl jetzt auf Kante genäht, in den Türen erkennen wir vorn und hinten ein Z, diesind nicht mehr rund, sondern eckig. Auf jeden Fall steht der neue Tucsonda, fast schon. Erst recht mit

Hyundai setzt auf reine Touch-Mittelkonsole

Aufgeräumt: Im Tucson 2020 gibt es keine Knöpfe, das Infotainment ist in die Mittelkonsole gewandert. ©Hyundai Motor auf 4,50 Meter gewachsen, hat in der Breite zugelegt, aber nur marginal in der Höhe. Mal sehen, wie das bei den meist älteren Kunden ankommt. Und mal sehen, was sie zum Innenraum sagen. Bislang haben sie den Touch-Bildschirm oben auf den Armaturenträger montiert, also schön im Sichtfeld. Jetzt ist alles eine Etage tiefer gerutscht, integriert in eine reine Touch-Mittelkonsole. Oben keine Knöpfe und Drehregler mehr. Leider auch nicht für laut und leise, dafür müssen wir jetzt tippen, das kann Skoda besser. Doof auch, dass die Ablagen in den Türen nicht mit Filz ausgelegt sind und die Koreaner in den Cupholdern soften Kunststoff eingespart haben, hier wird der Schlüssel hin- und herfliegen. Er ist um zwei Zentimeter, hat in der Breite zugelegt, aber nur marginal in der Höhe. Mal sehen, wie das bei denankommt. Und mal sehen, was sie zumsagen. Bislang haben sie denoben auf den Armaturenträger montiert, also schön im Sichtfeld. Jetzt ist alles, integriert in eine reine Touch-Mittelkonsole. Oben Navi , darunter Klima-Einheit, abermehr. Leider auch nicht für, dafür müssen wir jetzt tippen, das kann Skoda besser. Doof auch, dass die Ablagen in den Türen nicht mit Filz ausgelegt sind und die Koreaner in den Cupholderneingespart haben, hier wird der Schlüssel hin- und herfliegen.

Mit der starken Antriebseinheit kann man viel Spaß haben

Als Hybride liefert der Tucson 230 PS und 350 Nm. Das reicht für 8,3 Sekunden von 0 auf Tempo 100. ©Hyundai Motor Sprachbedienung besser funktioniert als bei vielen Konkurrenzmodellen: Ziel ansagen, zwei Sekunden warten, losfahren. Zweitens ist Ein- und Aussteigen vor allem auf den hinteren Plätzen ein Vergnügen, so viel Bein- und Kopffreiheit, so viel Raumgefühl. Und drittens ist der Kofferraum gewachsen, je nach Antriebsstrang um 33 bis 107 Liter, bis zu 620 Liter als Fünfsitzer und 1799 Liter bei dreifach umgelegter Rückbank sind eine Ansage. Jetzt müsste die Koreaner die Seiten nur noch mit Teppich statt mit kratzempfindlichem Kunststoff auskleiden. Unser Testwagen ist ein Tucson Hybrid, einer ohne Stecker, also ohne E im Kennzeichen, der Plug-in kommt erst im Frühling 2021 mit 265 230 PS Systemleistung, der aus einem 1.6er-Turbobenziner und einem 60-PS-Elektromotor und einer 1,49-kWh-Batterie besteht, 350 Nm abliefert und damit eine Menge Fahrspaß. Wollen wir meckern? Nee, erstens, weil diebesser funktioniert als bei vielen Konkurrenzmodellen: Ziel ansagen, zwei Sekunden warten, losfahren. Zweitens istvor allem auf den hinteren Plätzen ein Vergnügen, so, so viel Raumgefühl. Und drittens ist der, je nach Antriebsstrang um 33 bis 107 Liter, bis zuals Fünfsitzer undbei dreifach umgelegter Rückbank sind eine Ansage. Jetzt müsste die Koreaner die Seiten nur noch mit Teppich statt mitauskleiden. Unser Testwagen ist ein, einer ohne Stecker, also ohne E im Kennzeichen, derkommt erst im Frühling 2021 mit 265 PS . Wir nehmen den Hybrid mit, der aus einemund einemund einerbesteht,abliefert und damit eine Menge Fahrspaß.

Das Fahrwerk haben die Koreaner richtig gut abgestimmt

Beeindruckend: Der Tucson zeigt wenig Wankaufbau, aber guten Komfort, die Lenkung ist verbindlich. ©Hyundai Motor Sechsstufenautomatik so wunderbar mit dem Elektrosystem verschliffen, dass du es fast nicht merkst, wenn nach dem elektrischen (ruckelfreien!) Anfahren der Verbrenner übernimmt. Auch in Sachen Fahrwerk und Lenkung setzt Hyundai neue Maßstäbe. Das Auto fährt ziemlich deutsch, die Lenkung ist leichtgängig, exakt, gibt eine gute Rückmeldung. Das Fahrwerk hat uns richtig beeindruckt: wenig Wankaufbau, dafür guter Komfort selbst mit 19-Zoll-Alus. Mensch, Hyundai wächst über sich hinaus! Günstig ist das alles nicht mehr. Der 1.6er-Turbobenziner mit 150 PS startet bei 26.124 Euro, es gibt ihn aber nur in Rot und ohne Zubehör. Wenn es der 230-PS-Hybrid sein soll, empfehlen wir die Trend-Ausstattung. So kostet der Fronttriebler knappe 38.000 Euro. Klingt viel, dafür ist da aber auch schon (fast) alles drin, was glücklich macht, also Navi, Sitzheizung vorn, Lenkradheizung, Parkpiepser, 18-Zoll-Alus. Übrigens: Nach unserer Testfahrt standen auf dem Bordcomputer glatte sechs Liter Verbrauch. Und das bei bei einem 230-PS-SUV mit Turbobenziner. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich) Parken mit PayByPhone Sie haben dieso wunderbar mit dem Elektrosystem verschliffen, dass du es fast nicht merkst, wenn nach demder Verbrenner übernimmt. Auch in Sachensetzt Hyundai. Das Auto fährt ziemlich deutsch, die Lenkung ist leichtgängig, exakt, gibt eine gute Rückmeldung. Das Fahrwerk hat uns richtig beeindruckt:, dafür guter Komfort selbst mit 19-Zoll-Alus. Mensch, Hyundai wächst über sich hinaus! Günstig ist das alles nicht mehr. Derstartet bei, es gibt ihn aber nur in Rot und ohne Zubehör. Wenn es dersein soll, empfehlen wir die. So kostet der Fronttriebler. Klingt viel, dafür ist da aber auch schon (fast) alles drin, was glücklich macht, also, Sitzheizung vorn, Lenkradheizung,. Übrigens: Nach unsererstanden auf dem Bordcomputer. Und das bei bei einem 230-PS-SUV mit Turbobenziner.

Das Fazit: Geht's dem VW Tiguan jetzt ans Blech? Ja, denn Hyundai hat den Tucson ganz neu gedacht, setzt bei den Motoren auf 48-Volt-Bordnetz oder auf Hybride. Das AUTO BILD-Testurteil: 2+

Technische Daten Hyundai Tucson 1.6 HEV 4WD • Motor: Vierzylinder, Turbo, Hybrid, vorn quer • Hubraum: 1598 cm³ • Systemleistung: 169 kW (230 PS) bei 5500/min • max. Drehmoment: 350 Nm bei 1500/min • Antrieb: Allradantrieb, Sechsstufenautomatik • Länge/Breite/Höhe: 4500/1865/1650 mm • Leergewicht 1709 kg • Kofferraum: 620-1799 l • 0-100 km/h: 8,3 s • Vmax: 193 km/h • Verbrauch: 5,6 l/100 km (WLTP) • Abgas CO2: 127 g/ km (WLTP) • Preis: ab 36.457 Euro. Hyundai Tucson Hybrid im Test zur Galerie





