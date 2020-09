Auf dem Papier soll der Zweiliter-Diesel mit 185 PS Allradantrieb und Achtstufen-Wandlerautomatik, also das Topmodell, moderate 5,7 Liter verbrauchen. Dass uns der Bordcomputer bei der Testfahrt über zweimal rund 440 Kilometer Autobahn dann aber im Schnitt 8,7 Liter anzeigt, überrascht doch etwas. Zugegeben, es gab auch Passagen, da standen mal 150 km/h auf dem Tacho, über den Großteil der Strecke waren es aber zwischen 120 und 130 km/h. Dass der 141 PS stärkere Reihensechszylinder unseres ehemaligen Dauertesters, eines BMW X3 M40d, bei ähnlichem Gewicht rund zwei Liter weniger verbrauchte, spricht nicht gerade für die Mildhybrid-Technik. Der mittlere Diesel mit 136 PS und Siebengang-DKG schaffte mit auf 130 km/h eingestelltem Tempomat einen Wert zwischen 6,5 und 7,0 Liter – angegeben ist er mit 4,9. Das sieht schon besser aus. Dass die Herstellerangaben nur die allerwenigsten Modelle erreichen, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren, im Zuge der angepriesenen Ersparnis haben wir doch mehr erwartet. Auch die Dämmung des Vierzylinders könnte eine Spur besser sein. Die beiden Benziner, ein Turbo mit (177 PS) und ein Sauger mit (132 PS), sind keine Unbekannten und sollen dank einer weiterentwickelten Motorsteuerung fünf Prozent weniger Sprit verbrauchen. Auch diesen Wert konnten wir in der Praxis nicht bestätigen. Klare Empfehlung gilt dem stärkeren Aggregat in Verbindung mit dem knackig zu schaltenden Sechsganggetriebe.

Ein Cockpit, das weder schockt noch begeistert. Saubere Verarbeitung, ordentliche Materialien, dazu eine lobenswerte Ergonomie – mehr braucht es nicht.

Während die Aufpreise für die optionale Ausstattung mehr als in Ordnung gehen, hält Hyundai eisern an seiner Paketbindung fest. Wir kritisieren diese Preispolitik, die vor allem die Hersteller aus dem asiatischen Raum betrifft, nicht zum ersten Mal, wiederholen unsere Kritik aber gern, da wir immer wieder von Lesern kontaktiert werden, die ihren Unmut diesbezüglich äußern. Jüngster Fall: Ein Leser sucht einen Neuwagen mit Schiebedach, will aber auf keinen Fall getönte Scheiben ab der B-Säule. Keine allzu leichte Aufgabe. Bei Hyundai bleibt da beispielsweise nur die Linie Trend, denn das Schiebedach (1200 Euro) steht in den Linien Pure und Select nicht zur Wahl, Style, N Line und Premium kommen ausschließlich mit getönten Scheiben. Den größten Spielraum bietet Ihnen da noch die Linie Style (ab 29.990 Euro) mit dem Soundsystem von Krell, der elektrischen Heckklappe (jeweils 500 Euro), dem erwähnten Schiebedach oder schlüssellosem Zugang (350 Euro). Abraten wollen wir Ihnen, so attraktiv der Preis auch sein mag, von der Basislinie Pure. Nicht ein einziges Extra, vom Metalliclack einmal abgesehen, lässt sich mit dieser Linie bestellen. Nur bedingt raten wir zum Sicherheits-Paket, das den Adaptivtempomat (1500 Euro ab Style) mitbringt, den Hyundai, genau wie Kia, ausschließlich an die beiden Automatikgetriebe koppelt.