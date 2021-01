ie IAA Mobility in München (7. bis 12. September 2021) soll stattfinden. Zumindest Stand jetzt! Und es könnte einen echten Überraschungsgast geben: Der Veranstalter (VDA, Verband der Automobilindustrie) und die Messe München stehen nach AUTO BILD-Informationen in sehr guten Verhandlungen mit einem Stargast: demaus Kalifornien und seinem. Für die Auto-Welt wäre das eine Premiere! Sogar großen Technik-Messen bleibt der iPhone-Hersteller aus Kalifornien regelmäßig fern.

Für die etablierten Hersteller wäre ein Messeauftritt von Apple eine klare Ansage: Wir wollen jetzt auch mitspielen! Der Milliarden-Konzern wird schließlich immer wieder mit der Autoindustrie in Verbindung gebracht. Erst jüngst befeuerte das Gerücht über ein Apple-Auto erneut die Börse.

Neuesten Gerüchten zufolge könnte das Apple Car in Zusammenarbeit mit Kia entstehen. ©ClickMechanic LTD

Pikant: Dasgemeinsam gebaut werden. Kurz zuvor wurde Apple noch mit Hyundai in Verbindung gebracht, doch aktuellen Gerüchten zufolge soll Hyundai die Anfrage intern an Kia weitergereicht haben. Hyundai wolle, so heißt es, in München die nächste Generation seines Wasserstoff-Autos zeigen. Man freue sich über jeden, der kommt, hieß es vielsagend seitens des VDA, über Apple sei die Freude natürlich ganz besonders groß. Und: Derpasst perfekt zum neuen Konzept der größten Autoshow der Welt. Digitalisierung, Daten und Software sind – siehe Tesla – schlichtweg die Themen für die Mobilität von morgen.