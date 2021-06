Mit dem neuen Gladiator erweitert der Geländewagenhersteller Jeep seine Fahrzeugpalette um einen robusten Pick-up. Nicht nur optisch sucht der Gladiator die Nähe zum Jeep Wrangler, auch in Sachen Geländegängigkeit und Vielseitigkeit will der Allrad-Pick-up mithalten können. Wer das einmal testen möchte, ohne hierfür gleich den Neupreis von mindestens 69.500 Euro zu investieren, kann den Gladiator auch einfach fürmieten. Eine tolle Möglichkeit hierzu bietet dasNach einer Mindestvertragslaufzeit von drei Monaten kann der Jeep-Pick-up anschließend ohne Angabe von Gründen monatlich zurückgegeben werden. Im direkten Vergleich ist das Auto-Abo oft, dafür aber auch deutlich. So sind in der monatlichen Rate bereits alle Kosten wie Versicherung (Vollkasko mit 750 Euro Selbstbeteiligung), Zulassung, Kfz-Steuer, Service und Wartung enthalten – auch die zur Jahreszeit passenden Reifen sind inklusive. Nur die Tankkosten muss der Fahrer noch zusätzlich tragen.