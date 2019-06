Unfassbar: Der fette V8 im Bug beschleunigt den 2,5-Tonner in 3,7 Sekunden auf Tempo 100.

Bereits beim Druck auf den Starterknopf im belederten Armaturenbrett ahnt man, dass hier kein gewöhnlicher SRT-Grand-Cherokee tönt. Unter der gewölbten Motorhaube mit den offenen Nüstern brüllt beim Tritt aufs Gas dasaus demmit wilder und ungehemmter Stimme.(522 kW) und ein gewaltigessorgen dafür, dass der knapp 2,5 Tonnen schwere Allradler aus dem Stand in 3,7 Sekunden auf Tempo 100 spurtet und die etablierte Sport-SUV-Konkurrenz mitärgert. Das Stakkato, das aus dem vierflutigen Auspuff in die Umwelt tönt, ist dabei so laut, dass der Umgebung buchstäblich hören und sehen vergeht. Der Asphalt scheint zu bersten, wenn sich alle viermit dem Untergrund verzahnen.