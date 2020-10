Der Innenraum mixt derbe Stilelemente und jugendliche Farbtupfer. Die Bedienung ist intuitiv, die Materialien sind teils einfach, dafür haltbar.

Optisch liegt der Renegade also noch immer voll im Trend. Aber wie steht es um seine Alltagstalente? Da gibt er den Kumpel mit ordentlichen Manieren. Seine Stärken sind Handlichkeit und Agilität, auch die Langstreckenqualitäten sind passabel.Und sowohl in Reihe eins als auch in Reihe zwei kneift dabei nichts. Steile Scheiben sorgen für ein gutes Raumgefühl. Die Sitze bieten zwar nur geringen Seitenhalt, doch dafür sind sie auch nach über 100.000 Kilometern noch angenehm straff. Die im Innenraum verbauten, sind dafür haltbar. Zum guten Eindruck passt, dass bei unserem Testwagen vom Autohaus Vedovelli in Neu Wulmstorf (Niedersachsen) auch das Fahrwerk nicht polterte. Wer auf Assistenzsysteme Wert legt, der sollte die Ausstattungsumfänge und Baujahre vor dem Kauf genau vergleichen. Möglich sind einWeniger Jeep-like war der bei unserem Testwagen verbaute Vorderradantrieb, der bauarttypisch ohne Dreingaben wie eine Untersetzung oder Sperrdifferenziale auskommen muss. Bergbewohner und Wintersportfans kommen erst in höher motorisierten Varianten auf ihre Allrad-Kosten, dürfen dann via Selec-Terrain-Regler in der Mittelkonsole das jeweilsauswählen: "Auto", "Snow", "Sand" und "Mud" stehen zur Verfügung. Der Trailhawk hat sogar ein "Rock"-Programm für besseres Fortkommen in steinigem Gelände. Empfehlenswert ist die aufpreispflichtige ZF-Automatik mit neun Stufen, die es aber nur für die Topmotorisierungen gab. (Überblick: alles zum Jeep Renegade)