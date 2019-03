Karoq, Ateca, Rav4 und Co: SUVs bis 30.000 Euro

E

ine Boom-Gattung, die seit Jahren einen scheinbar unaufhaltsamen Siegeszug feiert: SUVs haben in Deutschland mittlerweile einen Marktanteil von 27 Prozent bei den Neuwagen. Die Gründe sind vielseitig, aber weit oben auf der Liste der Erfolgsfaktoren der Hochsitze steht für viele Käufer das erhabene Gefühl, über dem Rest des Individualverkehrs zu thronen. Zudem steigt man bequem ein und hat in der Klasse bis 30.000 Euro mitunter auch schon richtig viel Platz für Kind und Kegel. So wundert es nicht, dass unter unseren Empfehlungen auch echte Familienfreunde zu finden sind.