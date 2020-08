N

Vorn erinnert der neue Kuga ein wenig an den Porsche Macan, hinten an den Jeep Grand Cherokee.

Verarbeitungs- und Materialqualität gehen in Ordnung, wobei der Einsatz von Hartplastik im Fond gern etwas geringer hätte ausfallen dürfen.

eben dem Focus ist der Kuga das wichtigste Modell für Ford . Jetzt geht die dritte Generation an den Start, erstmals gibt es einen Mild- sowie Plug-in-Hybrid . Wir schauen uns das SUV genauer an.Was für ein Zufall! Der Dauertest-Abschlussbericht unseres bis Dezember 2019 getesteten Ford Kuga rauscht noch durch die Druckerpresse, da steht bereits die dritte Generation von Fords Dauerbrenner in unserer Tiefgarage. Schauen wir uns den Neuankömmling mal an, der uns in seinem Chroma-Blau-Metallic (650 Euro) vorn ein wenig an den Porsche Macan und hinten an den Jeep Grand Cherokee erinnert. Eine gelungene Mischung! Das belegen im Übrigen auch zahlreiche Blicke im Verkehr oder auf dem Supermarktparkplatz. Überrascht zeigen sich Interessenten, wenn sie auf Nachfrage einen Blick in die Preisliste werfen.So weit muss es allerdings nicht kommen, denn bereits die Linien Cool & Connect (ab 28.350 Euro) oder Titanium (ab 32.150 Euro), für etwas mehr Bling-Bling, bieten grundsätzlich all das, was das Autofahrerherz von heute begehrt.Obwohl das jetzt abgelöste Modell schon ein ordentliches Platzangebot bereithält, verschenkt Ford mit dem voluminösen Armaturenträger reichlich Platz. Hier liegt eine der wohl größten Stärken des neuen Kuga.Freuen dürfen sich vor allem die Reisenden rechts im Fond, denn das steil fallende Handschuhfach lässt selbst Vornsitzenden mit sehr langen Beinen viel Platz, und durch die um bis zu 14 cm verschiebbare Rückbank (bereits ab Basislinie Trend) reisen gleich zwei dem Durchschnitt entwachsene Personen bequem hintereinander.Einziger Kritikpunkt bezüglich des Fonds:An anderer Stelle können wir dagegen fast nur Positives berichten. Die Ladekante liegt mit 70 cm (- 2 cm) erfreulich niedrig und auf einem Niveau mit dem Kofferraumboden. Die unpraktische Stufe bei umgeklappter Rückbank ist einem weichen Übergang gewichen, was das Durchschieben großer Objekte nun deutlich erleichtert. Abstriche müssen Sie beim Kofferraumvolumen hinnehmen; es sinkt von 456 auf 435 Liter, beim Hybrid auf 405 Liter.