Profiline HybridCoating CC One

Eine Politur allein reicht da nicht aus. Ihre Schutzfunktion hält viel­leicht sechs Monate an, dann muss sie erneuert werden. Eine effektive Abhilfe schafft flüssige Keramik, die mikrofein Unebenheiten und Krat­zer im Lack ausfüllt und sich mit ihm verbindet. Dieses Verfahren schützt die Oberfläche jahrelang.

Der selbstständige Fahrzeug­aufbereiter Tony Bauen aus Gäge­low bei Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) zeigt uns am Bei­spiel eines Ford Big Nugget, wie eine Keramikversiegelung Schritt für Schritt entsteht. Das Verfahren ist aufwendig, weil so viel Hand­arbeit im Spiel ist, und dauert ca. eine Woche. Eine Nacht härtet die Keramikschutzschicht dann in der Werkstatt aus.