Darum ist Keyless-Go im VW Golf 8 sicher

utoschlüssel mit Keyless-Go sind nicht gerade für ihre Sicherheit bekannt. Im Gegenteil: Die Technologie macht es Autodieben leicht, in den Wagen zu kommen. Sie müssen lediglich das Signal des Schlüssels verlängern und können so ein Auto öffnen und stehlen, ohne Spuren zu hinterlassen. Dafür benötigen sie nicht einmal den Schlüssel. Einige wenige Autos sind jedoch mit der sogenannten Ultra-Wide-Band-Technik (UWB-Technik) ausgestattet, die den Dieben den Autoklau über Keyless-Go deutlich erschwert. Darauf weist der ADAC in einem Test der Keyless-Go-Systeme von 360 Autos und Motorrädern hin ( mehr dazu beim ADAC ).

Zum Öffnen der Autos benutzten die Tester des Automobilclubs eine selbst gebaute Funk-Verlängerung, ähnlich wie sie auch 2016 im AUTO BILD-Test mit dem Chaos Computer Club Aachen genutzt wurde. Mithilfe dieses Werkzeugs lässt sich das Signal des Keyless-Go-Autoschlüssels verlängern und so dem Empfänger im Auto vorgaukeln, der Schlüssel befinde sich in der Nähe. Die Folge: Die Türen lassen sich öffnen, der Motor starten – und das ganz ohne Spuren zu hinterlassen. Das war auch bei den meisten Modellen im ADAC-Test der Fall. Die Ausnahme: Einige Modelle von Jaguar Land Rover sowie der VW Golf 8, die mit der UWB-Technik ausgerüstet sind. Das Besondere an UWB: Auto und Schlüssel sind mit zusätzlichen Chips ausgestattet. Diese werten die Funksignale aus und erkennen, ob sich der Schlüssel tatsächlich in der Nähe des Autos befindet, oder ob es sich lediglich um das Signal des Schlüssels handelt.