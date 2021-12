Das Ergebnis: Bei ansonsten gleichen Rahmenbedingungen ist die Versicherung für einen Stromer je nach Modell 20 bis 34 Prozent günstiger. Je nach Modell zahlen die E-Autofahrer in den untersuchten Testfällen zwischen 65 und 242 Euro pro Jahr weniger als die Besitzer der Vergleichsfahrzeuge.

Der BMW 1er kostet in der Vergleichsmotorisierung gut 240 Euro mehr an Versicherung als der i3.

"Auf den ersten Blick mag es überraschen, dass sich die teureren Elektrofahrzeuge günstiger versichern lassen, doch das beobachten wir schon seit geraumer Zeit. Um sich in dem neuen Wachstumsmarkt zu positionieren,für die Versicherung eines E-Autos", sagt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. Ob es sich dabei nur um einenhandelt, muss sich noch zeigen. "Stromer werden erst seit kurzer Zeit in großen Stückzahlen verkauft", sagt Schütz. "Daher ist es gut möglich, dass es in den nächsten Jahren, wenn den Versicherern umfassendere Schadenstatistiken vorliegen, bei den Tarifen für Elektroautos noch größere Preissprünge geben wird."

Wer sich ein E-Mobil anschafft , sollte also gerade in den kommenden Jahren genau beobachten,und gegebenenfalls, wenn der eigene Anbieter die Preise anzieht. Ob Elektroauto oder Verbrenner: Diein der Kfz-Versicherung sind enorm.sind im Schnitt etwaals Tarife im mittleren Preissegment, der Vergleich lohnt sich also ( so kündigen Sie den Vertrag richtig ).