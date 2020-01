Im Innenraum gibt es ab der Ausstattungslinie "Vision" zukünftig einsowie das Optikpaket "Electric Blue". Mit dem dazugehörigen neuen Infotainmentsystem können mehrere Geräte zeitgleich per Bluetooth gekoppelt werden. Der Fahrer erhält über die Funktion "Kia Live"oder über den Standort der nächsten Ladesäulen. Bei den Assistenzsystemen tut sich ebenfalls etwas: Eineweist künftig auf gültige Tempolimits hin.

Auf Wunsch gibt es für die Sitze und Verkleidungen Akzente in "Electric Blue".

Die Rückleuchten bekommen eine neue Leuchtgrafik.

Den Antrieb haben die Ingenieure nicht angetastet. Wie bisher können die Kunden zwischenwählen. Bei derstarken Einstiegsversion fasst der Stromspeicher 39,2 kWh, die eineermöglichen sollen. Darüber rangiert die, die dank des 64 kWh großen Akkusschaffen soll. Kia bietet für den e-Niro jetztan, das erstmals mitbetrieben werden kann. Die Ladezeit an einer herkömmlichen Haushaltssteckdose soll damit deutlich verkürzt werden. Konkrete Angaben zur geschrumpften Ladedauer gibt's allerdings noch nicht. Ohne das aufpreispflichtige Ladegerät nimmt das Befüllen der Stromspeicher an einer 230-Volt-Steckdose bislnag mindestens elf Stunden in Anspruch, bei der Variante mit dem größeren Akku sind es nochmals sieben Stunden mehr. Da dieausfallen,. Los geht es weiterhin bei, während die stärkere Variante mit 204 PS wie gewohnt mitzu Buche schlägt. Die Modellpflege ist