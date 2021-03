ie Auswahl an Elektroautos wird immer größer. Und dank unterschiedlicher Förderungen sind viele Stromer zurzeit auch erschwinglich und für viele Autokäufer eine realistische Alternative zum Verbrenner geworden. Doch welches Modell soll man kaufen? Neben den Verkaufsschlagern wie Renault Zoe Tesla Model 3 und ganz aktuell dem VW ID.3 gibt es noch viele weitere Modelle. Ein echter Exot ist der, der in Deutschland in zwei unterschiedlichen Leistungsstufen mit 100 kW (136 PS) oder 150 kW (204 PS) angeboten wird. Im AUTO BILD-Test konnte der kastige Soul überzeugen . Mit einem Basispreis von 33.990 Euro ist er kein Schnäppchen, doch im Leasing gibt es den 4,20 Meter langen e-Soul für

Zugegeben, um auf die Leasingrate von 9,99 Euro zu kommen, ist ein bisschen Rechnerei nötig: Verrechnet man also die Sonderzahlung von 5040 Euro mit den 6000 Euro vom Staat, ergibt sich ein. Teilt man diesen durch die Laufzeit von 24 Monaten, ergibt das 40 Euro netto. Rechnet man anschließend die eigentliche Leasingrate von 49,99 Euro netto minus die 40 Euro netto Ersparnis, landet man bei einer effektiven Leasingrate von nur 9,99 Euro netto pro Monat. Am Ende kostet der e-Soul also weniger als zehn Euro pro Monat an reinen Leasingkosten und ist somit günstiger als das Netflix Standard-Abo für 12,99 Euro. Einzigobendrauf. Bei dem angebotenen e-Soul handelt es sich zudem um ein gegen Aufpreis frei konfigurierbares Bestellfahrzeug, das rund 14 Wochen Lieferzeit hat. Die Serienausstattung der "Edition 7" umfasst bereits Features wie 17-Zoll-Felgen, Spurhalteassistent , DAB+, LED-Scheinwerfer , sieben Zoll Touchscreen inklusive Apple CarPlay und Android Auto, Klimaautomatik, Stauassistent und mehr.