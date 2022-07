Gab es das Kompakt-SUV Kia Soul in zweiter Generation bereits auf Wunsch als Elektrofahrzeug, wurde der Koreaner mit dem Wechsel zur aktuellen, dritten Generation zum vollelektrischen e-Soul . Bei der Bestellung können e-Soul-Käufer das SUV in zwei Leistungsstufen ordern. Die Topversion verfügt über 150 kW Leistung und eine 64-kWh-Batterie; doch auch die Einstiegsvariante mit 100 kW und einer Kapazität vom 39,2 kWh ermöglicht 276 bis 407 Kilometer elektrisches Fahren ohne Stopp an der Ladesäule. Dafür ruft Kia aktuell mindestens 40.290 Euro brutto auf. Im Leasing ist der Kia e-Soul zurzeit richtig günstig!

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Geschäftskunden die 100-kW-Variante des Kia e-Soul in der offiziell nicht mehr bestellbaren Ausstattungsvariante "Edition 7" für 124,93 Euro netto pro Monat leasen – und im Vergleich zum Kaufpreis eine Menge Geld sparen.

Die Sonderzahlung wird als Umweltprämie voll erstattet



( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Wie so oft bei Leasingangeboten mit vollelektrischen Modellen kommt eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 6000 Euro hinzu. Dieser Betrag wird nach korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erstattet – der Kunde muss das Geld also nur vorstrecken.

Der Kia e-Soul ist zudem für die THG-Prämie qualifiziert. Um einen dreistelligen Betrag im Jahr ganz einfach wiederzubekommen, muss der Halter die Auszahlung über einen entsprechenden THG-Dienstleister lediglich beim Umweltbundesamt anmelden.

Vier Jahre und 40.000 Kilometer e-Soul fahren



Die günstige Leasingrate von 124,93 Euro netto ist an eine Vertragslaufzeit von 48 Monate gekoppelt, jährlich sind bereits 10.000 Kilometer inklusive. Weitere Laufzeiten und Kilometer-Kontingente erhalten Interessenten auf Anfrage. Zur monatlichen Rate wird nach Bestellung ein einmaliger Betrag in Höhe von 924,37 Euro netto (1100 Euro brutto) für die Überführung des E-Autos fällig. Aufs Leasing gerechnet, entstehen so Gesamtkosten von 6921,01 Euro netto (48 mal 124,93 Euro plus 924,37). Die Sonderzahlung gibt es als Umweltprämie zurück.

Bei den verfügbaren e-Soul-Modellen handelt es sich um bereits gebaute Lagerfahrzeuge. Daher ist weder an der Konfiguration noch an der Wagenfarbe etwas zu ändern. Doch abgesehen davon, dass dem e-Soul das Blau hervorragend steht, hat auch die Ausstattung "Edition 7" eine Menge zu bieten. So gehören LED-Scheinwerfer, Rückfahrkamera, Spurhalteassistent und Klimaautomatik zur Serienausstattung. Zum Zeitpunkt der Bestellung war der e-Soul Edition 7 mit einem Bruttopreis von 35.610 Euro gelistet.

Aufgrund einer hohen Nachfrage kann das Angebot laut sparneuwagen.de kurzfristig nicht mehr verfügbar sein. Eine Übersicht mit allen interessanten Leasing-Deals gibt es hier! Besonders erfreulich ist die kurze Lieferzeit: Die Lagerfahrzeuge stehen bereits wenige Wochen nach Bestellung beim künftigen Kunden.

