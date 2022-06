Kia EV6 und Porsche Taycan haben eines gemeinsam: Beide laden mit 800-Volt-Technik. Die ermöglicht beim EV6 (im Sommer) ein Aufladen von null auf 80 Prozent innerhalb von 18 Minuten. Auch in anderen Bereichen (Einkaufen, Transport, Urlaub, Hobby, Familie) schneidet der Südkoreaner im Alltagstest von AUTO BILD mit durchschnittlich 4/5 Punkten sehr gut ab.

Der EV6 kommt mit verschiedenen Ausstattungen und Motorisierungen – angefangen beim Basismodell mit 125 kW (169 PS) über die Version mit 168 kW (229 PS) bis hin zur Topvariante mit 239 kW (325 PS) und bis zu 506 Kilometer Reichweite. Allerdings kostet die "GT-Line" mit einem Basispreis von 58.890 Euro aber auch schon eine große Stange Geld.

Kia EV6 für 319 Euro im Privatkundenleasing



Das Basismodell schafft immerhin 394 Kilometer und ist mit einem Basispreis von 46.990 Euro deutlich günstiger. Wem auch das zu viel ist, der kann zurzeit auf ein attraktives Leasing-Angebot zurückgreifen: Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Privatkunden den Kia EV6 mit 125 kW (169 PS) aktuell für 318,63 Euro brutto pro Monat leasen

Wie bei den meisten Elektro-Leasingdeals kommt eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 6000 Euro hinzu. Dieser Betrag wird nach korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erstattet.

THG-Prämie auch beim E-Auto-Leasing



Der elektrische Kia EV6 ist außerdem für die THG-Prämie qualifiziert, denn die gilt auch bei Leasingfahrzeugen. Um einen dreistelligen Betrag im Jahr ganz einfach wiederzubekommen, muss der Halter dies lediglich beim Umweltbundesamt anmelden.

Vier Jahre Kia EV6 fahren für 16.394 Euro



Die Vertragslaufzeit ist bei diesem Deal auf 48 Monate festgelegt. Auch der Freikilometerbetrag steht schon fest: 10.000 Kilometer pro Jahr dürfen gefahren werden. Jedoch ist dieses Angebot nur gültig bei einem Vertragsabschluss bis zum 30. Juni 2022!

Zur monatlichen Leasingrate kommen noch Überführungskosten in Höhe von 950 Euro brutto sowie 150 Euro brutto für die Zulassung. Daraus ergeben sich Gesamtleasingkosten von 16.394,24 Euro brutto (48 mal 318,63 Euro plus 950 Euro plus 150 Euro).

Dafür erhalten Privatkunden einen fabrikfrischen Kia EV6 mit roter Lackierung ("Runway Rot Metallic"). Serienmäßig kommt das Elektro-SUV mit folgenden Ausstattungs-Highlights: beheizbares Multifunktionslenkrad, Einparkhilfe vorne und hinten, Rückfahrkamera, teilbare Rücksitzbank, Spurhalteassistent, Tempomat, Sitzheizung vorne, beheizbare und elektrisch einstellbare Außenspiegel, Frontkollisionswarner, 12,3-Zoll-Display, Zweizonen-Klimaautomatik, Head-up-Display, induktive Smartphone-Ladestation und elektrische Heckklappe.