Schon in der Basis fährt der Kia EV6 sportlich vor. Heckantrieb, 125 kW (170 PS) und eine Höchstgeschwindigkeit von 185 km/h können sich sehen lassen. Den Standardsprint reißt der Südkoreaner in 8,5 Sekunden ab. Das Einsteigermodell kostet mindestens 46.990 Euro und bringt bereits einen Vorteil – bspw. gegenüber des VW ID.4 und ID.5 – mit: Die 800-Volt-Ladetechnik. So soll der Akku innerhalb von 18 Minuten von fünf auf 80 Prozent aufladen können. Wer nicht so tief in den Geldbeutel greifen möchte, kann den EV6 aktuell zu attraktiven Konditionen leasen