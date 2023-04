Zoom Der beleuchtetet Bürzel am Kia EV6 GT ist nicht jedermanns Sache. Bild: Olaf Itrich / AUTO BILD

Und das macht man gerne, weil es einfach Fahrspaß bringt. Nur muss man so stark sein, zu akzeptieren, dass die geschnupften Verbrenner in der Zeit, wo der GT-Fahrer an der Steckdose hängt, wieder an einem vorbeischießen. Dafür kann er aber bei einem Cappuccino an der richtigen Ladestation und wenn der Akku vorkonfiguriert wurde in nur 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden. Also in der Theorie. In der Praxis gelang der Ladevorgang an einer 300 kW leistenden Säule immerhin in 34 Minuten. Nicht vorkonditioniert fährt die Ladeleistung bis 70 kW runter und man braucht knapp 50 Minuten.