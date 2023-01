Klar: Auf Dauer kann es nicht gesund sein, permanent schnell zu laden, 11 kW an der Wallbox zu Hause sind das Ziel. Aber wenn du auf Achse bist, so wie ich öfter 1000 Kilometer am Tag fährst, dann willst du nicht mehrmals für 35 Minuten bei McDonald's sitzen, sondern laden, pinkeln, Kaffee, weiter. (Schlägt der Kia EV6 den VW ID.5 GTX im Vergleichstest?)