Etwas können, das sonst keiner kann – so ein Alleinstellungsmerkmal ist wichtig, wenn ein neues Produkt am Markt Erfolge feiern soll. Im englischen heißt das auch "unique selling point" – oder kurz: USP. Der USP des Kia Niro liegt vor allem in seiner Antriebsvielfalt. Und darin, dass reine Verbrenner passé sind. Stattdessen beginnt alles beim steckerlosen Vollhybrid und führt über den Plug-in-Antrieb bis hin zum vollelektrischen Niro EV . Aber spricht das jetzt für oder gegen den Koreaner? Wer kauft am besten was? Und was kann die neue, zweite Generation besser als der Vorgänger?