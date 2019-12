Eine Chromzierleiste verbindet die Rückleuchten des Seltos miteinander.



Das Design ist für europäische Verhältnisse allerdings gewöhnungsbedürftig. Die Front mit dem breiten, fast senkrecht stehenden Grill erinnert mit viel gutem Willen an Range Rover . Links und rechts geht der Kühlergrill in schmale Scheinwerferschlitze über. Darunter, unter getöntem Glas, sitzen gelbe LEDs. Am Heck verbindet eine Chromzierleiste die beiden Rückleuchten. In die Heckschürze ist ein angedeuteter Unterfahrschutz eingelassen, darüber werden auch die beiden Endrohrblenden durch eine Chromzierleiste verbunden. Im Profil fallen vor allem die geschwärzten Dachsäulen, die getönten Scheiben (auch vorn, bei uns undenkbar) und die chromfarbenen Türgriffe auf.