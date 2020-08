DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3

Auf den ersten Teaserbildern wirkt das SUV extrem muskulös, die Serienversion dürfte da etwas zahmer ausfallen.Nach unten wird er von einer metallenen Spange eingefasst, die zu den Seiten hin deutlich breiter wird und als optische Begrenzung für die Scheinwerfer dient. Die gehen in den Grill über und verleihen dem Sonet dank eines grimmigen Tagfahrlichtbalkens einen entschlossenen Ausdruck.

Die Schürze darunter wird von einem großen waagerechten Lufteinlass bestimmt, der den Seiten durch sechseckige Metallelemente begrenzt wird, die in einen angedeuteten Unterfahrschutz übergehen. Die gedrungene Seitenlinie der Teaserbilder dürfte beim fertigen Auto harmonischer wirken und auch die extreme Heckschürze der Zeichnungen sollte etwas milder ausfallen.Die dunkel verglasten Rückleuchten mit dem durchgehenden LED-Band wirken dagegen fast etwas verloren.

Das Cockpit mit den verbundenen Bildschirmen wirkt richtig edel.

Besonders spannend ist der Innenraum. Sollte er so in Serie kommen, dürfte ein neues Zeitalter bei Kia anbrechen:Dabei ist der Infotainment-Bildschirm laut Kia beachtliche 10,25 Zoll groß. Nur die kleine Klimabedieneinheit und das Multifunktionslenkrad werden offenbar noch analog bedient. Das extrem puristische Cockpit wird durch senkrechte Lüftungsdüsen mit Metallrahmen und einen ebensolchen um den Schalthebel und das dahinterliegende Ablagefach akzentuiert. Auf den Bildern mutet der Innenraum des Sonet sehr edel an, gerade für ein Kleinwagen-SUV