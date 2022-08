Ranhalten, bevor es zu spät ist. Plug-in-Hybriden droht beim Umweltbonus nämlich das Aus, die Ampel könnte ab 2023 auf Rot umspringen. Dieses Jahr ist der Fördertopf aber noch gefüllt, es locken bis zu 7177,50 Euro Vergünstigung (inkl. Steuer).

Die gibt es für den frischen Kia Sportage Plug-in-Hybrid; der Opel Grandland Hybrid4 fährt wegen des höheren Grundpreises immer noch 5981,25 Euro Nachlass ein. Lohnen sich die Doppelherzen mit Stecker also? Das klärt der Vergleich – nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch in allen anderen Belangen.

Vier Zentimeter machen hier den kleinen, aber feinen Unterschied. In jeder Dimension (Länge/Breite/Höhe) streckt sich der Sportage vier Zentimeter weiter als der Grandland – und das merkst du innen.

Zoom Der Sportage erscheint dann doch etwas mutiger designt, der Grandland trägt ein sympathisches Äußeres.





Vorn wie hinten sitzen die Passagiere etwas luftiger, stoßen große Gäste nicht so oft an ihre Grenzen und können zwischen 150 und 187 Liter mehr Gepäck einladen. Im Fond genießen wir zudem zwei Zentimeter mehr Beinhöhe und eine neigungsverstellbare Lehne – im Opel hockst du doch sehr aufrecht, was auf langen Strecken kein Spaß ist.

Und wo wir gerade meckern: Die Seitenscheiben hinten verschwinden beim Opel nicht vollständig in der Tür, ein paar Zentimeter vom Glas bleiben immer stehen. Kleinigkeit, doch nervig. Wie die Ladekante innen am Opel-Kofferraum (wie Kia mit viel kratzempfindlichem Hartplastik) oder der nach dem Umlegen der Fondlehne deutlich ansteigende Boden.

Zoom Der 1.6er im Kia leistet 180 PS, die E-Maschine steuert weitere 91 PS dazu, Allrad über hydraulische Lamellenkupplung.





Punkten kann der Grandland mit seinen bequemen Vordersitzen mit ausziehbarer Beinauflage – im Kia fällt die Sitzfläche einen bis sechs Zentimeter kürzer aus. ( Das sind die beliebtesten Plug-in-Hybride und ihre Lieferzeiten

Mini-Vorteil Opel dann auch bei der Navigation. Die Karte lässt sich vollformatig in den digitalen Instrumenten aufrufen, der Fahrer muss den Blick nicht zum zentralen Bildschirm wenden. In den ebenfalls digitalen Sportage-Instrumenten bleibt der Pilot auf Richtungspfeile angewiesen.

FAHRZEUGDATEN Kia Sportage 1.6 T-GDI PHEV AWD Opel Grandland Hybrid4 Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Leistung Verbrennungsmotor Abzweigung Abzweigung Einbaulage/Hubraum Abzweigung Abzweigung Spitzenleistung Elektromotor(en) Abzweigung Abzweigung Systemdrehmoment Abzweigung Abzweigung Systemleistung Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2* Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt/Batteriekapazität Abzweigung Abzweigung Tankdeckel/Ladeanschluss Abzweigung Abzweigung Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Ladeleistung Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis (vor Förderung) Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung Vierzylinder, Turbo, + E-Motor 132 kW (180 PS) bei 5500 U/min vorn quer/1598 cm3 67 kW (91 PS) 350 Nm 195 kW (265 PS) 191 km/h Sechsstufenautomatik Allradantrieb Scheiben/Scheiben 235/50 R 19 V Michelin Primacy 4 7,5 x 19" 26 g/km 1,1 l/16,9 kWh 42 l/13,8 kWh hinten links/hinten rechts Super/elektrischer Strom 7,2 kW 67 dB(A) 1350/750 kg 100 kg 540–1715 l 4515/2080/1650 mm 2680 mm 44.390 € 48.090 € Vierzylinder, Turbo, + 2 E-Motoren 147 kW (200 PS) bei 6000 U/min vorn quer/1598 cm3 v. 81 kW (110 PS)/h. 83 kW (113 PS) 520 Nm 221 kW (300 PS) 235 km/h Achtstufenautomatik Allradantrieb Scheiben/Scheiben 225/55 R 18 V Michelin Primacy 4 7,5 x 18" 30 g/km 1,3 l/15,2 kWh 43 l/13,2 kWh hinten rechts/hinten links Super/elektrischer Strom 7,4 kW (Serie 3,7 kW) 68 dB(A) 1250/750 kg 70 kg 390–1528 l 4477/2098/1609 mm 2675 mm 51.845 € 54.960 €



Ansonsten wirkt das Kia-System allerdings moderner, versteht frei formulierte Anweisungen besser und kann auch die Sitzheizung/-lüftung mit Worten aktivieren. Opel muss da passen, verlangt bei Navizielen zudem zuerst nach der Straße und dann nach dem Ort.

Kaum Unterschiede dann bei der Verarbeitungsqualität. Beide Kompakt-SUV zeigen sich ordentlich zusammengesteckt, knarzen auch auf schlechten Strecken kaum. Außerhalb des Sichtbereichs fühlen sich die Kunststoffe aber einfacher an – sowohl bei Opel als auch im Kia.

Der Opel Grandland fährt deutlich leichtfüßiger und engagierter

Das Zusammenspiel von Benziner und E-Maschine funktioniert in beiden Plug-ins vollkommen unauffällig und reibungslos, der Wechsel lässt sich nur hören, nicht spüren. Dank 13 Prozent Mehrleistung (300 zu 265 PS) geht der Opel aber deutlich leichtfüßiger und engagierter zu Werke, holt sich bis Tempo 100 zwei Sekunden Vorsprung und rennt auf der Autobahn 235 km/h – der Sportage schafft nur Tempo 191.

Zoom Auch im Opel steckt ein 1,6er-Turbo, hier 200 PS stark. Dazu E-Motor vorn mit 110, hinten mit 113 PS. Allrad elektrisch.





Doch im Grunde taugen die Stecker-SUV eh nicht zum Sport, der kleine Akku (Opel 13,2/Kia 13,8 kWh) ist nämlich schnell leer, und dann wird es durstig. Also lieber auf gemütlich machen und die Stromvorräte intelligent verwalten. Der Kia schafft im Test immerhin 60 Kilometer ohne Verbrenner, lässt sich serienmäßig mit 7,2 kW laden, schwächelt aber beim Rekuperieren.

Wer intensiver per Motorbremse laden will, muss den Fahrmodus Eco wählen. Der Opel kann dagegen in jedem Fahrprofil stärker rekuperieren, weil er die Fahrstufe "B" kennt. Allerdings kostet der 7,4-kW-Lader bei Opel 500 Euro Aufpreis und der 300-PS-Grandland kommt elektrisch nur 50 Kilometer weit.

MESSWERTE Kia Sportage 1.6 T-GDI PHEV AWD Opel Grandland Hybrid4 Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Stromverbrauch (hochgerechnet) Abzweigung Abzweigung Testverbrauch (60 % Hybrid-, 40 % E-Anteil) Abzweigung Abzweigung Verbrauch mit leerer Batterie Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite Abzweigung 2,9 s 7,7 s 11,8 s 17,8 s 4,0 s 4,9 s 1889/526 kg 58/42 % 11,6/11,6 m 690 mm 33,1 m 33,2 m 55 dB(A) 64 dB(A) 69/72 dB(A) 23,3 kWh/100 km 4,1 l S + 9,3 kWh/100 km 6,9 l S/100 km 97 g/km 608 km + 60 km elektrisch 2,3 s 5,7 s 8,6 s 13,7 s 2,9 s 3,4 s 1868/502 kg 54/46 % 10,9/10,8 m 680 mm 34,2 m 35,9 m 55 dB(A) 64 dB(A) 68/71 dB(A) 23,8 kWh/100 km 4,2 l S + 9,5 kWh/100 km 7,0 l S/100 km 100 g/km 614 km + 50 km elektrisch



Unausgewogen zeigt sich der Opel beim Fahrwerk. Zwischen schwindelerregendem Schaukeln auf welliger Piste und störrischem Stuckern auf Flickenteppichen mag der Opel vor allem die extrem gelassene Gangart. Dann fällt auch die extrem leichtgängige und synthetische Lenkung weniger auf.

Der Kia spendiert immerhin den angenehmeren Lenkwiderstand, liefert allerdings auch wenig Rückmeldung. Das Fahrwerk haben die Koreaner straffer und insgesamt verbindlicher abgestimmt.

Preis: Im Testtrimm ist der Opel fast 7000 Euro teurer als der Kia

Opel verlangt für den Hybrid4 tatsächlich über 50.000 Euro, im Testtrimm ist der Grandland fast 7000 Euro teurer als der Sportage. Bei der Garantie trauen sich die Rüsselsheimer dennoch nur zwei Jahre. Kia bietet wie gewohnt sieben Jahre, ruft aber alle 15.000 Kilometer beziehungsweise jährlich zur Wartung (Opel: alle 30.000 km/jährlich).

Punktewertung und Fazit

1. Kia Sportage – 559 Punkte: Mehr Platz, mehr Komfort und dann auch noch günstiger – der Sportage lässt sich den Sieg nicht nehmen.

2. Opel Grandland – Punkte 533: Der bärenstarke Antrieb kann die Schwächen bei Komfort und Raumausnutzung nicht ausgleichen; daher nur Zweiter.