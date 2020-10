Kia bringt den Stonic auch als sportlichen GT Line mit Mildhybrid

D

en gerade gelifteten Kia Stonic gibt es künftig auch in der sportlichen Ausstattung GT Line – natürlich mit besonderer Optik. DEntscheidet man sich für eine Zweifarbenlackierung, sind ihre Einfassungen in gleichen Farbe wie das Dach lackiert. Die serienmäßigen Nebelscheinwerfer wandern in den mittleren Lufteinlass und werden von einer breiten Zierleiste am unteren Rand der Schürze umschlossen. LED-Scheinwerfer gibt es natürlich serienmäßig. Der Heckschürze hat Kia für die sportliche Ausstattung eine Diffusoroptik im Metalllook verpasst, in ihr sind auch die beiden Endrohrblenden untergebracht. Abgerundet wird das Ganze mit 17-Zoll-Rädern.