Mit dem XCeed hat Kia 2019 sein Kompaktmodell Ceed aufgebockt und ihn zum Crossover gemacht. In verschiedenen Vergleichs- und Einzeltest konnte der Koreaner bei AUTO BILD durchweg gut abschneiden. Er wurde sogar als "der vielleicht empfehlenswerteste Ceed, den wir bisher gefahren sind" gefeiert. Je nach Ausstattung startet der Kia ab 21.690 Euro, mit ein paar Extras lässt sich allerdings auch gut und gerne die 30.000 Euro Marke knacken. Wer sich für einen neuen Kia XCeed interessiert, kann den kompakten Asiaten auf carwow.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) bis zu 8746 Euro günstiger ergattern. Die günstigsten Angebote starten bei 17.691 Euro.

Das absolute Basismodell des Kia XCeed ist die "Edition 7" mit einem Einliter-Benziner und 120 PS. Die Kraft wird hier auf die Vorderräder übertragen, die Gänge manuell sortiert. Serienmäßig ist er nur in weiß erhältlich, andere Farben kosten Aufpreis. Schwarze Außenspiegel und 17-Zoll Felgen machen aber auch schon beim Einstiegs-XCeed ordentlich was her. LED-Scheinwerfer sorgen stets für Durchblick. Das serienmäßige Radio verfügt im Edition 7 über einen DAB+-Empfänger, das analoge Kombiinstrument wird um ein kleines 3,5 Zoll Display ergänzt. Der UVP des Basis-XCeed liegt bei 21.690 Euro, mit Rabatt gibt es den Kia bereits ab 17.691 Euro.

Kia XCeed als Top-Modell bis zu 8746 Euro günstiger