Es sitzt in derund gibt Elektronen wieder ab, ist alsoeiner modernen. Das gilt auch für, die ein Vielfaches der für Smartphones und andere elektronische Kleingeräte benötigten Menge brauchen.

Zwar ist der Rohstoff auf der Erde relativ reichlich vorhanden. Dennoch ist Kobalt umstritten, weil das Metall vor allem in der Demokratischen Republik Kongo oft unter lebensgefährlichen Umständen und dem Einsatz von Kinderarbeit abgebaut wird.

Während Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen anlässlich der IAA Mobility 2021 in München (zu den Highlights und den Tops & Flops bessere Bedingungen beim Abbau fordern , streben Autobauer schon seit Längerem nach einem kobaltfreien Akku. Zumal diewegen des massiv steigenden Bedarfs zu explodieren drohen. Diesind offenbar fündig geworden: Während andere Unternehmen noch an der Zukunft mit Natrium-Ionen-Akkus (CATL) und Graphen-Aluminium-Ionen-Batterien (GMG) arbeiten, hat die Great-Wall-Tochter dievorgestellt. Das erste Fahrzeug, in dem der neue NMX-Energiespeicher verbaut ist, ist der. Premiere feierte er auf derin China.