Moped auf vier Rädern. So feierten wir vor 15 Jahren den Einstieg von KTM in die automobile Welt. Der X-Bow (gesprochen: Cross-Bow), kein Gramm zu viel auf den Rippen, alles liegt frei, die Federbeine, die Antriebswellen, die Motorkühlung, alles nackt.

So freizügig wie kein anderes Auto mit Kennzeichen je zuvor. Und das Team um KTM-Chef Stefan Pierer meinte es ernst. Dieses wilde Ding begeisterte uns genauso wie Sportwagenfreaks und Technik-Enthusiasten. ( KTM X-Bow RR: Das Auto aus einer anderen Welt

Die Jahre sind vergangen, der X-Bow fand seine Fangemeinde, es wurden Rennen mit ihm gefahren, er bekam mehr Power, ein Dach und eine GT4-Rennversion. 2019 startete man mir nichts, dir nichts mit dem Projekt "X-Bow X16" beim 24h-Rennen in Barcelona. Ein sichtlich komplett neues Auto, ähnlich einem Tarnkappenbomber, ein echter Rennwagen.

"Da schlupfst rein wie in einen Turnschuh", sagt KTM-Boss Pierer. Ganz so easy ist der Einstieg dann doch nicht.

Schnell witterten die Sportwagenfans Morgenluft, die Österreicher könnten doch davon auch ein Straßenauto bauen. Und wenn man Pierer heute fragt, dann war das von Anfang an der Plan. Man ändere nur den Weg, zuerst Racing, dann Street. Und so fuhr man fortan in allen wichtigen Rennserien mit, begeisterte Fans wie Teams gleichermaßen.